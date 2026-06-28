Baba Müderrisoğlu dualarla uğurlandı | Video
28 Haziran 2026 16:24
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu’nun hayatını kaybeden babası Kıbrıs Gazisi Cemil Müderrisoğlu Düzce ve Sakarya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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