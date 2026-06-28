Video Haber Baba Müderrisoğlu dualarla uğurlandı | Video
Baba Müderrisoğlu dualarla uğurlandı | Video

Baba Müderrisoğlu dualarla uğurlandı | Video

28 Haziran 2026 16:24

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu’nun hayatını kaybeden babası Kıbrıs Gazisi Cemil Müderrisoğlu Düzce ve Sakarya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Baba Müderrisoğlu dualarla uğurlandı | Video 02:26
Baba Müderrisoğlu dualarla uğurlandı | Video 28.06.2026 | 16:22
Başkan Erdoğan: Büyük bir başarı hikayesine imza attık | Video 27:20
Başkan Erdoğan: Büyük bir başarı hikayesine imza attık | Video 28.06.2026 | 15:30
Başkan Erdoğan’dan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda tarihi mesaj: AK Parti bir Türkiye kitabıdır! | Video 38:59
Başkan Erdoğan'dan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda tarihi mesaj: "AK Parti bir Türkiye kitabıdır!" | Video 27.06.2026 | 11:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 25’inci yıl sürprizi! Çeyrek asırlık destana anlamlı hediye… | Video 02:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 25'inci yıl sürprizi! Çeyrek asırlık destana anlamlı hediye… | Video 27.06.2026 | 10:58
Başkan Erdoğan’dan ihracatçılara müjde: Reeskont kredileri günlük limiti 5 milyar liraya çıkarıldı | Video 27:20
Başkan Erdoğan'dan ihracatçılara müjde: Reeskont kredileri günlük limiti 5 milyar liraya çıkarıldı | Video 26.06.2026 | 16:24
SON DAKİKA: Erhan Karaal’ın aracında GPS bulunmuştu! Bu görüntüler ilk kez AHaber’de: O şüpheli eski İBB çalışanı çıktı… | Video 05:50
SON DAKİKA: Erhan Karaal’ın aracında GPS bulunmuştu! Bu görüntüler ilk kez AHaber'de: O şüpheli eski İBB çalışanı çıktı… | Video 26.06.2026 | 14:07
Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın skandal gösterisine tepkiler çığ gibi: Mizah kılıfıyla sinsi sabotajın arkasında ne yatıyor? | Video 08:45
Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak'ın skandal gösterisine tepkiler çığ gibi: Mizah kılıfıyla sinsi sabotajın arkasında ne yatıyor? | Video 26.06.2026 | 13:56
Sanat maskeli provokasyon! Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’tan rezil gösteri: Milli ve manevi değerleri hedef aldılar | Video 01:58
Sanat maskeli provokasyon! Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’tan rezil gösteri: Milli ve manevi değerleri hedef aldılar | Video 26.06.2026 | 11:36
İBB Yöneticisi Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 06:52
İBB Yöneticisi Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 26.06.2026 | 09:56
Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’tan rezil gösteri! 00:58
Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’tan rezil gösteri! 25.06.2026 | 21:31
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 22:42
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 25.06.2026 | 19:53
Son dakika | Başkan Erdoğan’dan İl Başkanları Toplantısı’nda önemli mesajlar: Eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanacağız 21:41
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar: Eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanacağız 25.06.2026 | 15:51
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreçte yasal çerçeve Meclis’e gelecek | Video 19:09
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Süreçte yasal çerçeve Meclis’e gelecek" | Video 25.06.2026 | 12:57
Son Dakika: Başkan Erdoğan Muharrem Orucu İftar Programı’nda konuştu | Video 09:56
Son Dakika: Başkan Erdoğan Muharrem Orucu İftar Programı'nda konuştu | Video 25.06.2026 | 12:40
Mutlak Butlan kararı sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yan yana |Video 03:53
Mutlak Butlan kararı sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yan yana |Video 25.06.2026 | 11:24
Venezuela’da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem! 04:59
Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem! 25.06.2026 | 08:38
Gazikonut Yeni Bahçelievler Projesi ile insanları doğayla buluşturuyor | Video 02:41
Gazikonut Yeni Bahçelievler Projesi ile insanları doğayla buluşturuyor | Video 24.06.2026 | 15:41
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Muhalefette kaos ve kargaşa hakim | Video 41:46
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Muhalefette kaos ve kargaşa hakim" | Video 24.06.2026 | 13:14
Başkan Erdoğan: NATO’nun caydırıcılığı ortak hedef 14:34
Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef" 23.06.2026 | 18:47
28 Şubat zihniyeti bu kez Antalya’da hortladı! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti 01:48
28 Şubat zihniyeti bu kez Antalya'da hortladı! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti 23.06.2026 | 18:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA