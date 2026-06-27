Video Haber Başkan Erdoğan'dan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda tarihi mesaj: "AK Parti bir Türkiye kitabıdır!" | Video
Başkan Erdoğan'dan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda tarihi mesaj:

Başkan Erdoğan'dan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda tarihi mesaj: "AK Parti bir Türkiye kitabıdır!" | Video

27 Haziran 2026 11:44

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Biz bir dava hareketiyiz, biz bir mukaddes emanetin taşıyıcısıyız. Yolumuz, istikametimiz, hedefimiz, gayemiz, menzilimiz birdir. O yolda, o istikamette, o menzile yürümek isteyen herkesle yol yürürüz." dedi. Başkan Erdoğan, "Başörtüsü marjinal ve anormal değildir, belli bir tarikatin cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Yazması, tülbenti, ve diğerleriyle başörtüsü bu toprakların normalidir. Ve inşallah ebediyen de normali olacaktır." ifadelerine yer verdi.

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