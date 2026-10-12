Antalya'da 17 kişinin yaralandığı midibüs böyle devrildi | Video
12 Ekim 2026 14:00
Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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