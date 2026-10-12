Milyoner’de yeni dönem başlıyor! Büyük ödül 10 milyon TL oldu
12 Ekim 2026 00:19
Türkiye’nin sevilen bilgi yarışması ‘Kim Milyoner Olmak İster?’, yeni dönemiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Cem Öğretir’in sunumuyla atv’de izleyiciyle buluşacak olan yarışmada büyük ödülün 10 milyon TL olarak açıklanması heyecan yarattı. Bilgi, strateji ve heyecanın bir araya geldiği yarışmada yeni dönemin nasıl geçeceği şimdiden merak konusu oldu.
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