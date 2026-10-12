Yeni nesil çetelere yapılan operasyonda ele geçirilen silahlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi | Video
12 Ekim 2026 16:06
Yeni Nesil Suç Örgütleri’ne düzenlenen seri operasyonlarda 289 suç örgütü üyesi yakalandı.Operasyonlarda 153 ruhsatsız tabanca, bir uzun namlulu silah, silahlı suç örgütü üyelerinin kurşunlama olaylarında kullandıkları altı motosiklet, bir otomatik tabanca, altı av tüfeği ve bin 24 mermi ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen silahlar, silahlı suç örgütlerinin kurşunlama olaylarında kullandıkları motosikletler ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.
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