Mersin'de sağanak yağış sonrası yolları su bastı! | Video
12 Ekim 2026 14:49
Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı.
İlçede sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçe merkezinin yanı sıra kırsaldaki mahallelerde de su taşkınları yaşandı. İşlek cadde ve sokaklar göle döndü. Trafikteki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, alternatif güzergahlarda yoğunluk oluştu. Arızalanan bazı araçlarda mahsur kalanları, çevredekiler kurtardı. Yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
Mersin'de sağanak yağış sonrası yolları su bastı! | Video 12.10.2026 | 14:49
03:09
03:16
00:47
Antalya'da 17 kişinin yaralandığı midibüs böyle devrildi | Video 12.10.2026 | 13:55
09:01
Antalya'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı | Video 12.10.2026 | 12:13
06:44
01:22
00:51
00:35
Düzce'de traktör römorku devrildi! Feci kazada 11 yaralı... | Video 12.10.2026 | 10:20
00:32
Milyoner’de yeni dönem başlıyor! Büyük ödül 10 milyon TL oldu 12.10.2026 | 00:16
03:46
00:33
Manisa'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 11.10.2026 | 18:12
04:34
02:28
00:48
Ankara merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu! 18 kişi tutuklandı | Video 11.10.2026 | 16:24
07:34
02:02
Beylikdüzü’nde şantiyeden hırsızlık yapan 3 şüphelinin kaçış anı kamerada 11.10.2026 | 15:33
01:18
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: O anlar kamerada 11.10.2026 | 14:50
00:31