Video Yaşam Düzce'de traktör römorku devrildi! Feci kazada 11 yaralı... | Video
Düzce'de traktör römorku devrildi! Feci kazada 11 yaralı... | Video

Düzce'de traktör römorku devrildi! Feci kazada 11 yaralı... | Video

12 Ekim 2026 10:20

Düzce’nin Çilimli ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve römorkunda 11 kişinin bulunduğu traktör, sürücüsün kontrolünden çıktı. Traktörün römorku asfalt yolda devrildi. Devrilen römorktaki 11 kişi yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 11 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İtalya’da acillik olan Türk: ’Türkiye’nin kıymetini bilin, burada hastalar kendi kendini tedavi ediyor’ | Video 00:51
İtalya'da acillik olan Türk: 'Türkiye'nin kıymetini bilin, burada hastalar kendi kendini tedavi ediyor' | Video 12.10.2026 | 10:17
Düzce’de traktör römorku devrildi! Feci kazada 11 yaralı... | Video 00:35
Düzce'de traktör römorku devrildi! Feci kazada 11 yaralı... | Video 12.10.2026 | 10:20
Milyoner’de yeni dönem başlıyor! Büyük ödül 10 milyon TL oldu 00:32
Milyoner’de yeni dönem başlıyor! Büyük ödül 10 milyon TL oldu 12.10.2026 | 00:16
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik o soru yarışmaya damga vurdu! Bakın yarışmacı ne cevap verdi 03:46
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik o soru yarışmaya damga vurdu! Bakın yarışmacı ne cevap verdi 11.10.2026 | 23:40
Manisa’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 00:33
Manisa'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 11.10.2026 | 18:12
Bağcılar’da çete dehşeti! Önce tehdit mesajı attılar: Sonra 21 yaşındaki genci katlettiler | Video 04:34
Bağcılar'da çete dehşeti! Önce tehdit mesajı attılar: Sonra 21 yaşındaki genci katlettiler | Video 11.10.2026 | 17:12
16 yaşındaki Hiranur’un şüpheli ölümünde yeni gelişme: İstinaf mahkemesi dosyayı yeniden açtı! | Video 02:28
16 yaşındaki Hiranur'un şüpheli ölümünde yeni gelişme: İstinaf mahkemesi dosyayı yeniden açtı! | Video 11.10.2026 | 17:10
Ankara merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu! 18 kişi tutuklandı | Video 00:48
Ankara merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu! 18 kişi tutuklandı | Video 11.10.2026 | 16:24
Küçükçekmece’de kentsel döşümdeki 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü: O anlar kamerada 07:34
Küçükçekmece'de kentsel döşümdeki 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü: O anlar kamerada 11.10.2026 | 16:14
Beylikdüzü’nde şantiyeden hırsızlık yapan 3 şüphelinin kaçış anı kamerada 02:02
Beylikdüzü’nde şantiyeden hırsızlık yapan 3 şüphelinin kaçış anı kamerada 11.10.2026 | 15:33
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: O anlar kamerada 01:18
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: O anlar kamerada 11.10.2026 | 14:50
Esenyurt’ta trafikte tartıştığı sürücüye aracından inip saldıran şahıs tutuklandı: O anlar kamerada 00:31
Esenyurt’ta trafikte tartıştığı sürücüye aracından inip saldıran şahıs tutuklandı: O anlar kamerada 11.10.2026 | 14:40
11 kişinin öldüğü tur otobüsünün Bursa’dan hareket görüntüsü ortaya çıktı | Video 03:48
11 kişinin öldüğü tur otobüsünün Bursa'dan hareket görüntüsü ortaya çıktı | Video 11.10.2026 | 14:34
6 katlı binanın çatısında tamirat yapan iki çocuğun tehlikeli şakalaşması kamerada 01:25
6 katlı binanın çatısında tamirat yapan iki çocuğun tehlikeli şakalaşması kamerada 11.10.2026 | 14:23
Yavaşça yaklaştı, çimlerde uzanan şahsın telefonunu böyle çaldı… Güven Timleri, Taksim Metrosu’nda yakaladı | Video 01:17
Yavaşça yaklaştı, çimlerde uzanan şahsın telefonunu böyle çaldı… Güven Timleri, Taksim Metrosu’nda yakaladı | Video 11.10.2026 | 14:16
Manisa’da katliam gibi kaza! TIR ile otobüs çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var! | Video 10:28
Manisa'da katliam gibi kaza! TIR ile otobüs çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var! | Video 11.10.2026 | 13:00
8 yaşındaki Oğuzhan’ın ölümünde kan donduran detay ortaya çıktı! Dayı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi | Video 02:43
8 yaşındaki Oğuzhan’ın ölümünde kan donduran detay ortaya çıktı! Dayı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi | Video 11.10.2026 | 12:23
Beşiktaş’ta zincirleme feci kaza! 5 araç birbirine girdi: 2 yaralı | Video 01:27
Beşiktaş'ta zincirleme feci kaza! 5 araç birbirine girdi: 2 yaralı | Video 11.10.2026 | 12:10
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 8 kişi tutuklandı... | Video 01:36
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 8 kişi tutuklandı... | Video 11.10.2026 | 11:31
Dengesini kaybedip yere düştü; motosiklet çarptı! 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti: Kaza kamerada 01:11
Dengesini kaybedip yere düştü; motosiklet çarptı! 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti: Kaza kamerada 11.10.2026 | 10:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA