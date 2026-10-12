Düzce'de traktör römorku devrildi! Feci kazada 11 yaralı... | Video
12 Ekim 2026 10:20
Düzce’nin Çilimli ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve römorkunda 11 kişinin bulunduğu traktör, sürücüsün kontrolünden çıktı. Traktörün römorku asfalt yolda devrildi. Devrilen römorktaki 11 kişi yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 11 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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