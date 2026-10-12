İtalya'da acillik olan Türk: 'Türkiye'nin kıymetini bilin, burada hastalar kendi kendini tedavi ediyor' | Video
12 Ekim 2026 10:17
İtalya'da rahatsızlanarak acil servise giden bir Türk vatandaşı, hastanede karşılaştığı akılalmaz manzaraya isyan etti. Avrupa'nın göbeğindeki sağlık koşullarını Türkiye ile kıyaslayan vatandaşın paylaştığı o görüntüler ve çarpıcı sözleri dikkat çekti.
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