İtalya'da acillik olan Türk: 'Türkiye'nin kıymetini bilin, burada hastalar kendi kendini tedavi ediyor' | Video

12 Ekim 2026 10:17

İtalya'da rahatsızlanarak acil servise giden bir Türk vatandaşı, hastanede karşılaştığı akılalmaz manzaraya isyan etti. Avrupa'nın göbeğindeki sağlık koşullarını Türkiye ile kıyaslayan vatandaşın paylaştığı o görüntüler ve çarpıcı sözleri dikkat çekti.