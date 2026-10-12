Video Yaşam Trafikte tartıştığı kamyonete saldırdı! Attığı tekme, 180 bin TL'ye mâl oldu... | Video
Trafikte tartıştığı kamyonete saldırdı! Attığı tekme, 180 bin TL'ye mâl oldu... | Video

Trafikte tartıştığı kamyonete saldırdı! Attığı tekme, 180 bin TL'ye mâl oldu... | Video

12 Ekim 2026 10:50

Konya’da trafikte yaşanan yol verme tartışması araç kamerasına yansırken, hafif ticari araçtan inerek kamyonete tekme atan kişi, polis ekiplerince tespit edilerek 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

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Olay, 9 Eylül Çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Anayurt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik yoğunluğu olan saatte hafif ticari araç ile kamyonet sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, sağ taraftan ilerleyerek kamyonetin önüne geçmeye çalışan hafif ticari araç sürücüsü, en sol şeritten geçemeyince araçtan inerek kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi. Kamyonet sürücüsü araçtan inmeyince diğer sürücü ise kamyonete tekme attı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin kamyonete tekme atan kişiyi belirlemek için yaptığı çalışma sonrası araçtakiler olay tarihinde tespit edildi. Araçtan inerek diğer sürücüye tepki gösteren ve araca tekma atan kişiye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.
Olayla ilgili, o anlara ait başka bir aracın araç kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde trafikte yaşananlar, hafif ticari araç sürücüsünün araçtan inerek tartışma ve tekme atması yer alıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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