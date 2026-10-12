İş insanını ellerini bağlayıp kaçırdılar! Şüphelilerin elinden böyle kaçtı | Video

12 Ekim 2026 15:43

Dehşete düşüren soygunun adresi İstanbul Sarıyer. İran asıllı Türk vatandaşı Adem D.’nin aracına GPS cihazı takarak takip eden şüpheliler önünü keserek iş adamını kaçırdı. Kendilerini sahte polis olarak tanıtan 6 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Maslak’tan kaçırıp Başakşehir’de bir depoya götürdükleri adam araçtan indirildiği sırada eli kelepçeli olarak kaçıp kurtuldu. Şüphelilerin iş adamının kripto hesabından 48 bin dolar transfer ettikleri, cüzdanını telefonunu ve bilgisayarı ile 150 bin dolarlık saatini aldıkları öğrenildi. Ayrıca şüpheliye 'bize 2 milyon dolar vermezsen seni öldürürüz' dedikleri öne sürüldü.

Sarıyer Maslak'ta 5 Ekim günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yaklaşık 4 yıl önce İran'dan Türkiye'ye gelen ve Türk vatandaşı olan Adem D. burada kripto para işi ve finans şirketi kurdu. Olay günü eşine 'ben dışarıdan yemek alıp geleceğim' diyerek evinden çıktı. Polonya asıllı Türk vatandaşı olan eşi Elif D. Adem D.'den haber alamayınca önce bir arkadaşını aradı. Arkadaşı 'Adem beni az önce aradı 10 bin dolar istedi' dedi. Bunun üzerine eşi Elif D. Polise gidip başvuru yaptı.

SAHTE POLİS YALANIYLA KAÇIRDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Adem D.'nin aracına GPS cihazı takan şüpheliler evinden yemek almaya çıktığı sırada önünü başka bir araçla kesti. Şüpheliler kendilerini polis olarak tanıttı. 'Aradığımız adam bu' deyip araca bindirdiler ve olay yerinden uzaklaştılar.

REHİN TUTULACAĞI YERE GİRECEKKEN KAÇIP KURTULDU

İncelenen güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin iş adamını araçla Başakşehir Güvercintepe'de bir depoya kadar götürdükleri burada araçtan indirdikleri sırada eli bağlı olan Adem D. hızlı bir hamle yaparak sahte polislerin elinden kurtulup kaçtı. Biraz ilerideki gece bekçilerinin yanına gidip durumu anlattı.

"2 MİLYON DOLAR VERMEZSEN ÖLDÜRÜRÜZ"

Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden Gasp Büro dedektifleri Adem D.'nin ifadesin başvurdu. Adem D. Beyanında, "Aracımın önünü kesip bana polis olduklarını söylediler. Beni araca bindirler, benim aracımı da şüphelilerden biri aldı. Bir süre darp ettiler. Araç içinde benim kripto hesabımdan 48 bin dolar transfer ettiler. Ayrıca cep telefonumu laptop ve değeri 7 milyondan fazla olan saatimi gasp ettiler. Bana 2 milyon dolar vermezsen seni öldüreceğiz dediler. Gittiğimiz yerde ineceğimiz sırada bir anlık boşluktan faydalanıp ellerinden kaçtım" dediği öne sürüldü.

10 MİLYON GASP EDEN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Gasp Büro Dedektifleri iş adamını kaçırıp 10 milyona yakın parasını gasp eden ve 2 milyon dolar fidye isteyen şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Şüpheliler Başakşehir ve Esenyurt'ta yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.