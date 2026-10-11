Video Yaşam 16 yaşındaki Hiranur'un şüpheli ölümünde yeni gelişme: İstinaf mahkemesi dosyayı yeniden açtı! | Video
16 yaşındaki Hiranur'un şüpheli ölümünde yeni gelişme: İstinaf mahkemesi dosyayı yeniden açtı! | Video

16 yaşındaki Hiranur'un şüpheli ölümünde yeni gelişme: İstinaf mahkemesi dosyayı yeniden açtı! | Video

11 Ekim 2026 17:10

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı askıya alarak dosyayı duruşmalı olarak yeniden ele alma kararı verdi. Üç sanığın yeniden hakim karşısına çıkacağı davanın ilk duruşması yarın görülecek. Baba Murat Aygar, 3 sanığın da en ağır cezayı almasını istedi.

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Mersin'de 31 Ağustos 2025 tarihinde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde başından tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılama süreci yeniden başlıyor. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık H.A.Ş., 'çocuğu olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanıklar N.Ç. ve M.Z. ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4'er ay hapis cezası alarak tahliye edilmişti. Karara itiraz eden ailenin dosyayı istinafa taşımasının ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı askıya alarak yargılamayı kendisinin yapmasına karar verdi.

DAVANIN İLK DURUŞMASI YARIN GÖRÜLECEK

18. Ceza Dairesi Adana Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden ele alınacak davanın ilk duruşması yarın görülecek. Kızının ölümüne ilişkin verilen cezaları kabul etmeyen baba Murat Aygar, adalet mücadelesini sürdürüyor. İlk yargılamada 4'er ay hapis cezası verilerek tahliye edilen 2 sanığın da en ağır cezayı almasını isteyen Aygar, sanıkların serbest dolaşmasına tepki gösterdi.

"KIZIMI ARACIN İÇERİSİNDE BAŞINDAN SİLAHLA VURULARAK KATLETTİLER"

Kızının ölümünün ardından yaşadıkları süreci anlatan baba Murat Aygar, olay günü yaşananları anlatarak, "2025 yılının Ağustos ayında kızım Hiranur Nilgün Aygar erkek arkadaşı ve yanında iki kişi tarafından bir aracın içerisinde başından silahla vurularak katledildi. Katledildikten sonra kızımı burada bir dereye atıyorlar bu üç kişi. Daha sonra bunlar yakalandı" dedi.

"DİĞER İKİ KİŞİ 4 AY CEZAYLA İŞİN İÇİNDEN SIYRILDILAR"

Yerel mahkemede görülen davada verilen cezaları kabul etmediklerini belirten Aygar, yargılama sürecine ilişkin, "Mersin yerel mahkemesinde yargılaması başladı. Yaklaşık 5 duruşma falan sürdü. 5 duruşmanın sonunda H.A.Ş., silahı çeken sadece müebbet ceza alırken, diğer yanındaki iki kişi de 4 ay cezayla işin içinden sıyrıldılar" ifadelerini kullandı.

"İSTİNAF DOSYAYA EL KOYDU"

Yerel mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdıklarını ifade eden Aygar, "Biz bu cezaları kabul etmedik ve olayı bir üst mahkemeye taşıdık, istinafa taşıdık. İstinaf incelemesini yaptı. Tekrar dosyanın yeniden yargılanması için ve bizzat istinaf kendi yargılamak için dosyaya el koydu. Bu pazartesi günü kızımızın ilk duruşması var" diye konuştu.

"ÜÇÜNÜN DE EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM"

Yarın görülecek duruşma öncesinde 3 sanığın da en ağır cezayı almasını isteyen baba Aygar, tahliye edilen 2 sanığın serbest olmasına tepki göstererek, "Ben tetiği çeken H.A.Ş. dahil üçünün de en ağır cezayı almalarını istiyorum. O iki kişi şu anda serbest, elini kolunu sallayarak geziyor. Belki kaçma tehlikeleri de var, kaçabilirler de" dedi.

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