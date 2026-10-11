Ankara merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu! 18 kişi tutuklandı | Video

11 Ekim 2026 16:24

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini polis, savcı ve MİT personeli olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 21 şüphelinin tamamı gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yakalanırken 18'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 2026 yılı içerisinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, kendilerini polis, savcı veya Milli İstihbarat Teşkilatı personeli olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, vatandaşlara kimlik bilgilerinin suç örgütlerinin eline geçtiği ya da isimlerinin FETÖ soruşturmasında yer aldığını söyleyerek evlerindeki para ve altınları teslim etmeye ve banka hesaplarındaki paraları göndermeye ikna ettikleri belirlendi. Ayrıca şüpheliler, mağdurlar adına Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenmiş izlenimi veren sahte tutuklama belgeleri hazırladıkları öğrenildi.

Toplam 63 milyon liralık dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 21 şüphelinin tamamı gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yakalanırken, şüphelilerin telefon görüşmelerinde 'Vatan', 'Bayrak', 'Turan' ve 'Hakan' kelimelerini parola olarak kullandıkları ortaya çıktı. 6 Ekim'de düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.