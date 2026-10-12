Video Yaşam Günlerdir kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Yusuf ölü bulundu: İşte son görüntüleri... | Video
Günlerdir kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Yusuf ölü bulundu: İşte son görüntüleri... | Video

Günlerdir kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Yusuf ölü bulundu: İşte son görüntüleri... | Video

12 Ekim 2026 14:47

Sarıyer’de 8 gündür kayıp olarak aranan Yusuf Muhammet Aslan (19), ağaçlık alanda ölü bulundu. Aslan'ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Diğer yandan Aslan’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aslan’ın bir markette alışveriş yaptığı, ardından da dışarı çıktığı anlar görülüyor.

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Olay, 7 Ekim Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Darüşşafaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaçlık alandan gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan Ömer Faruk A. (20), ölen kişinin kardeşi Yusuf Muhammet Aslan olduğunu söyledi.

8 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Polis ekiplerinin görüştüğü Ömer Faruk A., kardeşi için 29 Eylül'de kayıp başvurusunda bulunduğunu belirtti. Aslan'ın, kayıp başvurusundan 8 gün sonra ölü bulunduğu öğrenildi. Ağabeyi, kardeşinin kıskançlık nedeniyle kuruntular yaşadığını ve bu nedenle kendisine zarar vermiş olabileceğini ifade etti.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, Aslan'ın bulunduğu ağaçlık alanda ve cenazesinde incelemelerde bulundu.Aslan'ın cenazesi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık ölümle ilgili soruşturma başlattı.

MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Yusuf Muhammet Aslan'ın son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Aslan'ın bir markete geldiği anlar görülüyor. Aslan'ın alışveriş sonrası marketten çıktığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

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