Yeni nesil çetelere operasyon: 1 ayda 289 gözaltı! | Video

12 Ekim 2026 15:57

Yeni Nesil Suç Örgütleri’ne düzenlenen seri operasyonlarda 289 suç örgütü üyesi yakalandı. 153 ruhsatsız tabanca, bir uzun namlulu silah, silahlı suç örgütü üyelerinin iş yeri kurşunlama olaylarında kullandıkları altı motosiklet, bir otomatik tabanca, altı av tüfeği ve bin 24 mermi ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “İki tekerlek üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyeti’nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir” dedi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak adlandırılan motosikletli çetelere son bir ayda seri operasyonlar düzenledi. 289 suç örgütü üyesi yakalandı, 175'i tutuklandı. 51 örgüt üyesinin İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor. Silahlı suç örgütlerinin üyesi 20 kurşunlama eylemi yapmak üzereyken müdahale edilerek suçüstü gözaltına alındı ve silahlı saldırılar önlendi.