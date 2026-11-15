Video Spor GOL İZLE | Romanya 2-1 Polonya (Adrian Benedyczak)
GOL İZLE | Romanya 2-1 Polonya (Adrian Benedyczak)

GOL İZLE | Romanya 2-1 Polonya (Adrian Benedyczak)

15 Kasım 2026 00:46

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 5. maçında Romanya, Polonya'yı konuk ediyor. Polonya, Adrian Benedyczak'ın 82. dakikada attığı golle farkı bire indirdi: 2-1.

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