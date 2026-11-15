Video Spor GOL İZLE | İsveç 3-1 Bosna Hersek (Armin Gigovic)
GOL İZLE | İsveç 3-1 Bosna Hersek (Armin Gigovic)

GOL İZLE | İsveç 3-1 Bosna Hersek (Armin Gigovic)

15 Kasım 2026 00:01

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 5. maçında İsveç, Bosna Hersek'i konuk ediyor. Bosna Hersek, Armin Gigovic'in 47. dakikada attığı golle farkı ikiye düşürdü: 3-1.

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