Video Spor MAÇ ÖZETİ İZLE | Letonya 0-0 Ermenistan
MAÇ ÖZETİ İZLE | Letonya 0-0 Ermenistan

MAÇ ÖZETİ İZLE | Letonya 0-0 Ermenistan

15 Kasım 2026 21:56

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'un 6. haftasında Letonya ile Ermenistan golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. İşte maçın özet görüntüleri...

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