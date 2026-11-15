Ahmetcan Kaplan: En iyisini yapmak istiyoruz
15 Kasım 2026 21:55
A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ahmetcan Kaplan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un son haftasında Fransa ile oynanacak maç öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
Ahmetcan Kaplan: En iyisini yapmak istiyoruz 15.11.2026 | 21:55
00:55
GOL İZLE | Zenit 3-0 Trabzonspor (Aleksandr Sobolev) 15.11.2026 | 18:51
01:08
GOL İZLE | Zenit 2-0 Trabzonspor (Ahmet Cemil Güren K.K.) 15.11.2026 | 18:31
01:04
GOL İZLE | Zenit 1-0 Trabzonspor (Felipe Augusto) 15.11.2026 | 17:38
10:12
MAÇ ÖZETİ İZLE | İsveç 3-2 Bosna Hersek 15.11.2026 | 02:41
11:19
MAÇ ÖZETİ İZLE | Romanya 2-1 Polonya 15.11.2026 | 02:39
02:06
GOL İZLE | Portekiz 1-4 Danimarka (Bernardo Silva) 15.11.2026 | 00:48
01:12
GOL İZLE | Romanya 2-1 Polonya (Adrian Benedyczak) 15.11.2026 | 00:46
01:24
GOL İZLE | Romanya 2-0 Polonya (Dennis Man) 15.11.2026 | 00:32
01:00
GOL İZLE | Portekiz 0-4 Danimarka (Joachim Andersen) 15.11.2026 | 00:31
10:09
MAÇ ÖZETİ İZLE | Gürcistan 0-2 Macaristan 15.11.2026 | 00:30
01:13
GOL İZLE | Romanya 1-0 Polonya (Alexandru Cicaldau) 15.11.2026 | 00:22
01:31
GOL İZLE | İsveç 3-2 Bosna Hersek (Sead Kolasinac) 15.11.2026 | 00:19
01:14
GOL İZLE | Portekiz 0-3 Danimarka (Rasmus Höjlund) 15.11.2026 | 00:09
01:20
GOL İZLE | Portekiz 0-2 Danimarka (Rasmus Höjlund) 15.11.2026 | 00:08
00:50
GOL İZLE | İsveç 3-1 Bosna Hersek (Armin Gigovic) 15.11.2026 | 00:01
00:50
GOL İZLE | İsveç 3-0 Bosna Hersek (Viktor Gyökeres) 14.11.2026 | 23:49
01:12
GOL İZLE | Portekiz 0-1 Danimarka (Pierre Emile Höjbjerg) 14.11.2026 | 23:48
09:16
MAÇ ÖZETİ İZLE | Norveç 3-1 Galler 14.11.2026 | 23:18
01:17
GOL İZLE | İsveç 2-0 Bosna Hersek (Viktor Gyökeres) 14.11.2026 | 23:17