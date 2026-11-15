GOL İZLE | Belçika 1-1 İtalya (Maxim De Cuyper)
15 Kasım 2026 23:15
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’un 6. haftasında Belçika ile İtalya karşı karşıya geliyor. Belçika, Maxim De Cuyper'in 15. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
GOL İZLE | Belçika 1-1 İtalya (Maxim De Cuyper) 15.11.2026 | 23:15
01:11
GOL İZLE | Belçika 0-1 İtalya (Pio Esposito) 15.11.2026 | 23:14
02:16
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03:49
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00:55
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01:08
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01:04
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10:12
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11:19
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01:12
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01:24
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01:00
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01:31
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01:20
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