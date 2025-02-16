ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik Rusya ile başlanan müzakerelere dâhil etmeyip aşağıladığı Avrupa'ya bir darbe de J.D. Vance'tan geldi. Hem de ne darbe! Trump bile yardımcısı Vance'ın Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupalı siyasi elitlere ideolojik ve kültürel ayar veren sert fırçasını "Harika bir konuşmaydı" diye takdir etti.

Zira yeni Amerikan yönetimi en büyük düşmanının post-liberalizmi, radikal solu, ahlaki ve dini değerleri inkâr eden transgender anlayışı, biyolojik ayrımı yok sayan cinsiyetçiliği, anarşik çevreciliği ve aileye saldıran nihilist feminizmi savunan Avrupa'nın küreselci ideolojisi olduğunu cuma günü resmen dünyaya ilan etti. Böylece Trump ve Hegseth'in çıkışlarıyla jeopolitik deprem yaşayan Brüksel şimdi de Vance'ın kültürel ve siyasi azarlamasıyla adeta ideolojik tsunamiye maruz kaldı.

Kuşku yok ki Donald Trump'ın 12 Şubat'ta Rus lider Vladimir Putin ile Ukrayna'nın kaderini görüştüğü 1.5 saatlik konuşması tarihe ilki 1945'te yapılan ve Avrupa'yı Rusya ile ABD arasında nüfuz sahalarına bölen Yalta Konferansı'nın II'ncisi olarak geçecek.

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James David Vance'ın konuşması da İngiltere başbakanlarındanilk kezifadesini kullandığı ve SSCB ile Batı arasındatarihi konuşmasıyla aynı güce sahip görünüyor. Çünkü Vance da Münih'teki konuşmasıyla ABD ve Avrupa arasındaki ideolojik savaşın fitilini ateşledi.Bu, bir bakımaVe bu savaşı Avrupa'nın kazanmaşansı yok. Zira Trump ile A takımı,Avrupa'nındayalı küreselcianlayışı yerinesavunuyor.Küreselcilerin Nash dengesidayalıyken Trump'ın devreyesoktuğu dominant strateji gücünü 'den alıyor. NitekimTrump ve ekibinin yaptığı ani çıkışlar hazırlıksızyakalanan Avrupa'yı afallatıyor.Cuma günü Avrupalı siyasiler Vance'tan Ukrayna savaşını bitirecek planları beklerken ideolojik azar işittiler. Avrupa'nın savunduğu neo-liberal küreselci anlayışı yerden yere vuran ABD Başkan Yardımcısı'nın "Herhangi bir dış aktör de değil. Endişelendiğim şey" şeklindeki çıkışı salonda soğuk duş etkisine yol açtı.

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Kıpkırmızı kesilen salon ancaksahneye çıkmasıyla girdiği şoktan uyanabildi. Pistorius, Vance'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu söyleyincekoptu.Ancak alkışa rağmen herkesin kulağında hâlâ Vance'ın şoke edici şu sözlerinin peş peşe yankılandığından eminim..."Amerikan demokrasisi10 yıl boyunca süren hakaretlerinedayanabiliyorsa sizler debirkaç aylık azarlamasına dayanabilirsiniz..."Halkının iradesinden korkan, ifade özgürlüğünü sansürleyen ve anti küreselci adayların kazandığı seçimleri iptal eden Avrupa'yı adeta şamar oğlanına çeviren Vance, son ölümcül darbeyi ise şu ifadelerle indirdi: "Kendi seçmenlerinizden korkarak yarışıyorsanızAynı şekilde sizin deAmerikan halkı için yapabileceğiniz hiçbir şey yok."