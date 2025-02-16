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Haberler Bercan Tutar ABD’nin yeni ‘şamar oğlanı’
BERCAN TUTAR
16 Şubat 2025, Pazar BERCAN TUTAR

ABD’nin yeni ‘şamar oğlanı’
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ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik Rusya ile başlanan müzakerelere dâhil etmeyip aşağıladığı Avrupa'ya bir darbe de J.D. Vance'tan geldi. Hem de ne darbe! Trump bile yardımcısı Vance'ın Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupalı siyasi elitlere ideolojik ve kültürel ayar veren sert fırçasını "Harika bir konuşmaydı" diye takdir etti.
Zira yeni Amerikan yönetimi en büyük düşmanının post-liberalizmi, radikal solu, ahlaki ve dini değerleri inkâr eden transgender anlayışı, biyolojik ayrımı yok sayan cinsiyetçiliği, anarşik çevreciliği ve aileye saldıran nihilist feminizmi savunan Avrupa'nın küreselci ideolojisi olduğunu cuma günü resmen dünyaya ilan etti. Böylece Trump ve Hegseth'in çıkışlarıyla jeopolitik deprem yaşayan Brüksel şimdi de Vance'ın kültürel ve siyasi azarlamasıyla adeta ideolojik tsunamiye maruz kaldı.
Kuşku yok ki Donald Trump'ın 12 Şubat'ta Rus lider Vladimir Putin ile Ukrayna'nın kaderini görüştüğü 1.5 saatlik konuşması tarihe ilki 1945'te yapılan ve Avrupa'yı Rusya ile ABD arasında nüfuz sahalarına bölen Yalta Konferansı'nın II'ncisi olarak geçecek.

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James David Vance'ın konuşması da İngiltere başbakanlarından Winston Churchill'in ilk kez 'Demir Perde' ifadesini kullandığı ve SSCB ile Batı arasında Soğuk Savaş'ın fitilini ateşleyen 5 Mart 1946'daki tarihi konuşmasıyla aynı güce sahip görünüyor. Çünkü Vance da Münih'teki konuşmasıyla ABD ve Avrupa arasındaki ideolojik savaşın fitilini ateşledi.
Bu, bir bakıma II. Soğuk Savaş'ın ilanıdır. Ve bu savaşı Avrupa'nın kazanma şansı yok. Zira Trump ile A takımı, Avrupa'nın pozitif toplamlı bir oyun olan Nash Dengesi'ne dayalı küreselci anlayışı yerine ekonomik ve kültürel savaşı merkeze alan sıfır toplamlı Dominant Strateji'yi savunuyor.
Küreselcilerin Nash dengesi 'bilinen bilinmezlere' dayalıyken Trump'ın devreye soktuğu dominant strateji gücünü 'bilinmeyen bilinmezler'den alıyor. Nitekim Trump ve ekibinin yaptığı ani çıkışlar hazırlıksız yakalanan Avrupa'yı afallatıyor.
Cuma günü Avrupalı siyasiler Vance'tan Ukrayna savaşını bitirecek planları beklerken ideolojik azar işittiler. Avrupa'nın savunduğu neo-liberal küreselci anlayışı yerden yere vuran ABD Başkan Yardımcısı'nın "Avrupa'ya yönelik en büyük tehdit ne Rusya ne de Çin. Herhangi bir dış aktör de değil. Endişelendiğim şey içeriden gelen tehdit. Avrupa'nın en temel değerlerinden vazgeçmesi" şeklindeki çıkışı salonda soğuk duş etkisine yol açtı.

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Kıpkırmızı kesilen salon ancak Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un sahneye çıkmasıyla girdiği şoktan uyanabildi. Pistorius, Vance'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu söyleyince refleksif bir alkış tufanı koptu.
Ancak alkışa rağmen herkesin kulağında hâlâ Vance'ın şoke edici şu sözlerinin peş peşe yankılandığından eminim...
"Amerikan demokrasisi Greta Thunberg'in 10 yıl boyunca süren hakaretlerine dayanabiliyorsa sizler de Elon Musk'ın birkaç aylık azarlamasına dayanabilirsiniz..."
Halkının iradesinden korkan, ifade özgürlüğünü sansürleyen ve anti küreselci adayların kazandığı seçimleri iptal eden Avrupa'yı adeta şamar oğlanına çeviren Vance, son ölümcül darbeyi ise şu ifadelerle indirdi: "Kendi seçmenlerinizden korkarak yarışıyorsanız Amerika'nın sizin için yapabileceği hiçbir şey yok. Aynı şekilde sizin de beni ve Başkan Trump'ı seçen Amerikan halkı için yapabileceğiniz hiçbir şey yok."

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