ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik Rusya ile başlanan müzakerelere dâhil etmeyip aşağıladığı Avrupa'ya bir darbe de J.D. Vance'tan geldi. Hem de ne darbe! Trump bile yardımcısı Vance'ın Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupalı siyasi elitlere ideolojik ve kültürel ayar veren sert fırçasını "Harika bir konuşmaydı" diye takdir etti.
Zira yeni Amerikan yönetimi en büyük düşmanının post-liberalizmi, radikal solu, ahlaki ve dini değerleri inkâr eden transgender anlayışı, biyolojik ayrımı yok sayan cinsiyetçiliği, anarşik çevreciliği ve aileye saldıran nihilist feminizmi savunan Avrupa'nın küreselci ideolojisi olduğunu cuma günü resmen dünyaya ilan etti. Böylece Trump ve Hegseth'in çıkışlarıyla jeopolitik deprem yaşayan Brüksel şimdi de Vance'ın kültürel ve siyasi azarlamasıyla adeta ideolojik tsunamiye maruz kaldı.
Kuşku yok ki Donald Trump'ın 12 Şubat'ta Rus lider Vladimir Putin ile Ukrayna'nın kaderini görüştüğü 1.5 saatlik konuşması tarihe ilki 1945'te yapılan ve Avrupa'yı Rusya ile ABD arasında nüfuz sahalarına bölen Yalta Konferansı'nın II'ncisi olarak geçecek.
***James David Vance'ın konuşması da İngiltere başbakanlarından Winston Churchill'in ilk kez 'Demir Perde' ifadesini kullandığı ve SSCB ile Batı arasında Soğuk Savaş'ın fitilini ateşleyen 5 Mart 1946'daki tarihi konuşmasıyla aynı güce sahip görünüyor. Çünkü Vance da Münih'teki konuşmasıyla ABD ve Avrupa arasındaki ideolojik savaşın fitilini ateşledi.
***Kıpkırmızı kesilen salon ancak Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un sahneye çıkmasıyla girdiği şoktan uyanabildi. Pistorius, Vance'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu söyleyince refleksif bir alkış tufanı koptu.