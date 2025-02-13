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BERCAN TUTAR
13 Şubat 2025, Perşembe BERCAN TUTAR

Siyonistlerin Çin yaygarası
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Joel Rosenberg yakında çıkacak kitabı "The Beijing Betrayal/Pekin'in İhaneti" adlı romanında Çin'i anti-semitizmin yeni küresel merkezi diye tanıtıyor. 'All Israel News'ün yayın yönetmeni de olan Rosenberg'in cevvalliği Gazze'deki soykırım nedeniyle küresel öfkenin hedefindeki İsrail'in siyasi sıkışmışlığının en 'sanatsal itirafı' aynı zamanda. Zira Çin, bütün baskılara rağmen Hamas'ın 7 Ekim taarruzunu terörist eylem diye tanımlamadı ve Filistin Devleti'nin kurulması çağrısını tekrarladı.
Fakat Evanjelik-Siyonistleri çıldırtan asıl hamle Çin'in 27 Mart 2021'de Tahran ile 25 yıllık Kapsamlı Stratejik İşbirliği Anlaşması'nı imzalaması oldu.
Çin'in İran'a yapacağı 400 milyar dolarlık yatırımların aslan payını ise enerji, nükleer program ve silah sektörü oluşturuyor. Bu da ABD'nin Ortadoğu'da İsrail üzerinden devreye soktuğu yeni Siyonist planın aslında İran'dan çok Türkiye ve Çin'i hedef aldığını gösteriyor.

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Bu çerçeveden bakınca Gazze'deki barbar soykırımın ve Trump'ın sürgün planı aynı zamanda Çin'in Kuşak Yol Projesi yerine Türkiye'yi de by-pass eden Hindistan-Ortadoğu ve Avrupa Ekonomik Koridoru'nu (IMEC) inşa etmeye endeksli.
RCP'deki yazısında Çin'i İsrail'in Ortadoğu'daki sömürgeci projeleri önünde en büyük tehdit diye lanse eden Rosenberg, Washington ve Pekin arasında yükselen tansiyondan gayet memnun görünüyor. İsrail ve ABD bu nedenle birlikte Pekin'e saldırıyor.
Çünkü birinin tökezlemesi, diğerinin de sendelemesine yol açacak.
Hegemonik gerileme sürecindeki ABD'nin Çin'e karşı her geçen gün kan kaybetmesi bir bakıma Siyonist projenin geleceğini de baltalıyor. Haliyle Siyonazileri hafakanlar basıyor.
Rusya'ya dahi diş geçiremeyen ABD ve İsrail'in Çin'i dize getirmesi çok zor. Çünkü Çin kendisine yönelik kirli emperyal planların farkında. "Çin'in İsrail sorunu" yazımda da vurguladığım gibi modern Çin'in kurucusu Mao Zedong, bu gerçeği ilk dile getiren kişilerden biriydi.

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1965'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) bir heyeti kabul eden Mao, emperyalizmin Çin'den ve Müslümanlardan korktuğunu belirterek "İsrail ve Formosa (Tayvan) Asya'daki emperyalizmin üsleridir. İsrail'i sizin için, Formosa'yı da bizim için yarattılar. Amaçları aynı" uyarısında bulunmuştu.
Nitekim Trump'ın sürgün planına "Gazze, Filistinlilere aittir" diyen Çin'in son çıkışının İsrail'de yeni travmalara yol açtığından eminiz. Dolayısıyla ABD'nin Tayvan, tarifeler, TikTok, fentanil, yapay zekâ, Grönland, Kuzey Buz Denizi ve Panama Kanalı gibi dosyalar üzerinden Çin'e karşı verdiği savaşın en fanatik destekçilerinden biri de İsrail.
Kuşku yok ki etki tepkiyi doğuracak. Gelecekte Pekin'in İsrail karşıtı hamleleri daha da sertleşecektir. Zaten bunu gören Siyonistler şimdiden ağlaşıyor... "Antisemitik hale gelen Çin, İsrail'in düşmanlarına silah ve hatta nükleer teknoloji satıyor" yaygarası koparıyorlar. Fakat bu kez baltayı taşa vurdular.

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