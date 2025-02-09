Dünyanın, bölgenin ve ülkemizin köklü dönüşümlere gebe olduğu bir süreçten geçiyoruz. Yeni bir dünyaya ve yeni bir küresel paradigmaya doğru ilerliyoruz. Tarih yeniden yazılıyor. Ve bu yeni sürecin en büyük siyasi kurucu iradelerinden biri de Türkiye. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, attıkları cesur adımlarla ülkemizin imparatorluk reflekslerini, Osmanlı'nın evrensel asabiyesini ve sekiz asırdır İslam dünyasına liderlik eden ümmetin çelikten iradesini kuvveden fiile çıkardılar.

Bu iki devlet adamının kıymetini gelecek nesiller daha iyi anlayacaktır. Çünkü Sayın Erdoğan'ın da Sayın Bahçeli'nin de sık sık vurguladığı üzere Yeni Türkiye'nin inşası yeni bir dünyanın inşası demek. Bu bağlamda iç cepheyi güçlendirmede artık son viraja giriyoruz. Kim ne derse desin 'Terörsüz Türkiye' projesi hayata geçecek. Çünkü Türkiye artık Batı'nın vesayet ideolojisini parçalıyor. PKK'nın silah bırakmasıyla Türkiye'ye dayatılan sömürgeci ideoloji en büyük hezimetini yaşayacak.

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Sayın Bahçeli'ninsemeresiniveriyor.vekillere uzattığıel ve ardından yaptığıemperyalgüçlerinbaltalamakiçin devreye soktuğu bütün kozlarıteker teker ellerinden aldı. Rahatsızlığınedeniyle yüce Allah'tan acil şifalar dilediğimizSayın Bahçeli'nin sağlık durumu şuan gayet iyi. Sayın Erdoğan'ın da vurguladığıüzere nekahet dönemini bir an öncetamamlayarakeskisinden daha büyük kararlılıklasürdüreceğinden eminiz.Zira kim ne derse desinSayın Bahçeli'ninhakkı ödenmez. Türkiye'nin sıkıştığı alanlardave anlarda adetaElini taşın altına koydu. Ülkemizin önündeki engellerin aşılmasında ve yeni ufuklara açılmasındaseferber oldu. Millet olarak Sayın Bahçeli'ye çok şey borçluyuz. Allah kendisinden razı olsun. Yüce Allah'tan kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Çünkü Türkiye'nin teröre ve Batı'ya karşı verdiği savaşta hep milletinin iradesini simgeleyen Sayın Erdoğan'ın yanında durdu.dost düşman herkese gösterdi.

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Türkiye artık Batı'ya ve teröre karşı verdiği mücadelede her günkazanıyor. Savaşı kazanmanın eşiğindeyiz. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin sergilediği ortak siyasi iradenin lokomotifliğini yaptığıdönemine giriyor. Şahlanış hamlesi sadece içerideki vesayetçi ve sömürgeci zihniyeti zayıflatmakla kalmayacak bölgemizdeki emperyalist hesapları da tuzla buz edecektir. Hatta ediyor da. Ne demek istediğimizi anlamak isteyenler başınıçevirsin.İlla da somut bir delil isteyenlerbaksın. Oradayine bir ve birlikteSayın Erdoğan ile Sayın Bahçeli'nin kutsal ülkülerinin nasılgöreceksiniz. Çünkü "Vakti gelmiş bir fikirden daha güçlü bir silah yoktur..."