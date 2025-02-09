Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bercan Tutar Şam’daki Four Seasons’tan dünyaya yayılan Hilal’in ülküsü
BERCAN TUTAR
09 Şubat 2025, Pazar BERCAN TUTAR

Şam’daki Four Seasons’tan dünyaya yayılan Hilal’in ülküsü

Dünyanın, bölgenin ve ülkemizin köklü dönüşümlere gebe olduğu bir süreçten geçiyoruz. Yeni bir dünyaya ve yeni bir küresel paradigmaya doğru ilerliyoruz. Tarih yeniden yazılıyor. Ve bu yeni sürecin en büyük siyasi kurucu iradelerinden biri de Türkiye. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, attıkları cesur adımlarla ülkemizin imparatorluk reflekslerini, Osmanlı'nın evrensel asabiyesini ve sekiz asırdır İslam dünyasına liderlik eden ümmetin çelikten iradesini kuvveden fiile çıkardılar.
Bu iki devlet adamının kıymetini gelecek nesiller daha iyi anlayacaktır. Çünkü Sayın Erdoğan'ın da Sayın Bahçeli'nin de sık sık vurguladığı üzere Yeni Türkiye'nin inşası yeni bir dünyanın inşası demek. Bu bağlamda iç cepheyi güçlendirmede artık son viraja giriyoruz. Kim ne derse desin 'Terörsüz Türkiye' projesi hayata geçecek. Çünkü Türkiye artık Batı'nın vesayet ideolojisini parçalıyor. PKK'nın silah bırakmasıyla Türkiye'ye dayatılan sömürgeci ideoloji en büyük hezimetini yaşayacak.

***

Sayın Bahçeli'nin bizzat formüle edip liderlik ettiği 'Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye' hamlesi semeresini veriyor. DEM Partili vekillere uzattığı el ve ardından yaptığı ezber bozan Abdullah Öcalan çağrısıyla emperyal güçlerin Türkiye Yüzyılı Projesi'ni baltalamak için devreye soktuğu bütün kozları teker teker ellerinden aldı. Rahatsızlığı nedeniyle yüce Allah'tan acil şifalar dilediğimiz Sayın Bahçeli'nin sağlık durumu şu an gayet iyi. Sayın Erdoğan'ın da vurguladığı üzere nekahet dönemini bir an önce tamamlayarak Türkiye'ye hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük kararlılıkla sürdüreceğinden eminiz.
Zira kim ne derse desin en riskli dönemlerde hep en önde savaşan, en ağır yükü omuzlayan ve göğsünü saldırılara siper eden Sayın Bahçeli'nin hakkı ödenmez. Türkiye'nin sıkıştığı alanlarda ve anlarda adeta Hızır gibi yetişti. Elini taşın altına koydu. Ülkemizin önündeki engellerin aşılmasında ve yeni ufuklara açılmasında akıncı ruhuyla seferber oldu. Millet olarak Sayın Bahçeli'ye çok şey borçluyuz. Allah kendisinden razı olsun. Yüce Allah'tan kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Çünkü Türkiye'nin teröre ve Batı'ya karşı verdiği savaşta hep milletinin iradesini simgeleyen Sayın Erdoğan'ın yanında durdu. Gerçek refik ve lider neymiş dost düşman herkese gösterdi.

***

Türkiye artık Batı'ya ve teröre karşı verdiği mücadelede her gün yeni bir mevzi kazanıyor. Savaşı kazanmanın eşiğindeyiz. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin sergilediği ortak siyasi iradenin lokomotifliğini yaptığı terör belasından kurtulmuş Türkiye artık şahlanış dönemine giriyor. Şahlanış hamlesi sadece içerideki vesayetçi ve sömürgeci zihniyeti zayıflatmakla kalmayacak bölgemizdeki emperyalist hesapları da tuzla buz edecektir. Hatta ediyor da. Ne demek istediğimizi anlamak isteyenler başını Türkiye'nin nihai karar verici pozisyonda bulunduğu Suriye'ye çevirsin.
İlla da somut bir delil isteyenler Şam'daki Four Seasons otelinin dördüncü katına baksın. Orada Selahaddin'in Alparslan ve Fatih'in torunlarını yine bir ve birlikte aynı Hilal'in altında birleştiren Sayın Erdoğan ile Sayın Bahçeli'nin kutsal ülkülerinin nasıl dalga dalga bütün Suriye'ye ve oradan da Ortadoğu'ya ve dünyaya yayıldığını göreceksiniz. Çünkü "Vakti gelmiş bir fikirden daha güçlü bir silah yoktur..."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA