Dünyanın, bölgenin ve ülkemizin köklü dönüşümlere gebe olduğu bir süreçten geçiyoruz. Yeni bir dünyaya ve yeni bir küresel paradigmaya doğru ilerliyoruz. Tarih yeniden yazılıyor. Ve bu yeni sürecin en büyük siyasi kurucu iradelerinden biri de Türkiye. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, attıkları cesur adımlarla ülkemizin imparatorluk reflekslerini, Osmanlı'nın evrensel asabiyesini ve sekiz asırdır İslam dünyasına liderlik eden ümmetin çelikten iradesini kuvveden fiile çıkardılar.
Bu iki devlet adamının kıymetini gelecek nesiller daha iyi anlayacaktır. Çünkü Sayın Erdoğan'ın da Sayın Bahçeli'nin de sık sık vurguladığı üzere Yeni Türkiye'nin inşası yeni bir dünyanın inşası demek. Bu bağlamda iç cepheyi güçlendirmede artık son viraja giriyoruz. Kim ne derse desin 'Terörsüz Türkiye' projesi hayata geçecek. Çünkü Türkiye artık Batı'nın vesayet ideolojisini parçalıyor. PKK'nın silah bırakmasıyla Türkiye'ye dayatılan sömürgeci ideoloji en büyük hezimetini yaşayacak.
***Sayın Bahçeli'nin bizzat formüle edip liderlik ettiği 'Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye' hamlesi semeresini veriyor. DEM Partili vekillere uzattığı el ve ardından yaptığı ezber bozan Abdullah Öcalan çağrısıyla emperyal güçlerin Türkiye Yüzyılı Projesi'ni baltalamak için devreye soktuğu bütün kozları teker teker ellerinden aldı. Rahatsızlığı nedeniyle yüce Allah'tan acil şifalar dilediğimiz Sayın Bahçeli'nin sağlık durumu şu an gayet iyi. Sayın Erdoğan'ın da vurguladığı üzere nekahet dönemini bir an önce tamamlayarak Türkiye'ye hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük kararlılıkla sürdüreceğinden eminiz.
***Türkiye artık Batı'ya ve teröre karşı verdiği mücadelede her gün yeni bir mevzi kazanıyor. Savaşı kazanmanın eşiğindeyiz. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin sergilediği ortak siyasi iradenin lokomotifliğini yaptığı terör belasından kurtulmuş Türkiye artık şahlanış dönemine giriyor. Şahlanış hamlesi sadece içerideki vesayetçi ve sömürgeci zihniyeti zayıflatmakla kalmayacak bölgemizdeki emperyalist hesapları da tuzla buz edecektir. Hatta ediyor da. Ne demek istediğimizi anlamak isteyenler başını Türkiye'nin nihai karar verici pozisyonda bulunduğu Suriye'ye çevirsin.