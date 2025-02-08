Donald Trump'ın ABD'deki müesses nizamda yol açtığı deprem sürüyor. Sadece ABD'nin içi değil ABD'nin küresel statükosu da sarsılıyor. Trump'ın aldığı ezber bozan kararlar ABD'nin kirli emperyal çamaşırlarının ortaya serilmesine de yol açıyor. Devrim niteliğindeki kararlardan biri de ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) yabancı ülke, kurum ve kişilere yaptığı yardımları geçici olarak durdurması oldu. Hatta şimdi kurumun kapatılması gündemde.

Özellikle Trump'ın yeni Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) atadığı Elon Musk'ın USAID için yaptığı yorumlar tartışmaları daha da alevlendirdi. ABD'de 13 eyalet Musk'ı engellemek ve DOGE başkanı olarak USAID'in hassas verilerine ulaşmasını engellemek için peş peşe davalar açtı.

Korkuları büyük. Çünkü USAID'in yabancı ülkelerde tezgâhladığı kirli projeler ile fonladığı kullanışlı 'aptallar ordusu' deşifre ediliyor. Nitekim Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), USAID'in 2023'te 30'u aşkın ülkede 6 bin 200 gazeteci, 707 medya kuruluşu ve 279 STK'yı fonladığını açıkladı.

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İşte bu yüzden Musk, X'teki paylaşımındaolarak damgalarkendiye yazdı. Musk başka bir gönderide dediyerek Trump'ın da USAID'in kapısına tamamen kilit vurulmasını istediğini aktardı. Zira Trump da USAID'in iç yüzünü gördükten sonrademişti.Çünkü Musk ve Trump'ın ulaştığı. Rakamlar USAID'ingibi küreselci organizasyonlariçin adeta 'olduğunu kanıtlıyor.Bir bakıma USAID, ABD'nin hedef seçtiği ülkelerdekibir numaralı finansörüymüş. Örneğin ABD'dekiiledevirmeye çalışan sivil toplum kurumları da USAID tarafından fonlanıyor. Trump, Orban'ı devirmeye çalışan kurumlarısöyledi. George Soros'un emperyalist faaliyetlerine daha önce açtığı savaş ile bilinen Orban da "Dışardan para alıp siyasetimize müdahale etmeye çalışan STK'ları yasadışı ilan edeceğini" vurguladı.Donald Trump'ın USAID'e kilit vurması, çalışanları eve göndermesi ve para musluğunuhisterik bir öfkeye yol açtı. Amerikalı vekiller ve senatörler kurumun önündentepkilerini dile getiriyor.

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Oysa USAID'indiye pazarladığı fonlargibi terör öğütlerine,siyasi ajandalı STK'lara, akademidensiyasete, sanattan çevrecilere ve transgruplardan bazı dini cemaatlere kadar birçokalanda faaliyet gösterenna aktarılıyor.Hedef, ABD'ye direnen yönetimlere karşı muhalefeti körüklemek ve protestoları finanse etmek. Örneğin Musk'ın denetimleri sonucu BBC'deki 'gazetecilere' bile fon sağlandığı ortaya çıktı.veakıtılmış. Fakatonlarca milyar dolar ile en çok USAID yardımı alan ülkeler.Trump'ı en çok rahatsız eden ise İsviçre'nin kayak merkezinde bir hafta tatil yapan ve kendilerini '' diye lanse edenlerin katıldığı Davos Zirvesi'nin de fonlanması.bileDEAŞ'ın ortaya çıkışındaki rolü nedeniylesoruşturma açmaya hazırlanan Trumpyönetimi kimseninbakmayacak.ABD,Birer birerdeşifre edilen hainler için artık hesapverme zamanı.