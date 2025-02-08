Donald Trump'ın ABD'deki müesses nizamda yol açtığı deprem sürüyor. Sadece ABD'nin içi değil ABD'nin küresel statükosu da sarsılıyor. Trump'ın aldığı ezber bozan kararlar ABD'nin kirli emperyal çamaşırlarının ortaya serilmesine de yol açıyor. Devrim niteliğindeki kararlardan biri de ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) yabancı ülke, kurum ve kişilere yaptığı yardımları geçici olarak durdurması oldu. Hatta şimdi kurumun kapatılması gündemde.
Özellikle Trump'ın yeni Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) atadığı Elon Musk'ın USAID için yaptığı yorumlar tartışmaları daha da alevlendirdi. ABD'de 13 eyalet Musk'ı engellemek ve DOGE başkanı olarak USAID'in hassas verilerine ulaşmasını engellemek için peş peşe davalar açtı.
Korkuları büyük. Çünkü USAID'in yabancı ülkelerde tezgâhladığı kirli projeler ile fonladığı kullanışlı 'aptallar ordusu' deşifre ediliyor. Nitekim Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), USAID'in 2023'te 30'u aşkın ülkede 6 bin 200 gazeteci, 707 medya kuruluşu ve 279 STK'yı fonladığını açıkladı.
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İşte bu yüzden Musk, X'teki paylaşımında USAID'i bir 'suç örgütü'
olarak damgalarken 'Ölme zamanı'
diye yazdı. Musk başka bir gönderide de 'Tamir edilemez'
diyerek Trump'ın da USAID'in kapısına tamamen kilit vurulmasını istediğini aktardı. Zira Trump da USAID'in iç yüzünü gördükten sonra "Bir grup radikal deli tarafından yönetiliyor ve biz onları dışarı çıkarıyoruz"
demişti.
Çünkü Musk ve Trump'ın ulaştığı bilgiler dehşet verici
. Rakamlar USAID'in aşırı sol akımlar, trans hareketler, anarşist kurumlar
, kaotik yayınlar ile Davos Forumu
gibi küreselci organizasyonlar
için adeta 'gölge hükümet kumbarası'
olduğunu kanıtlıyor.
Bir bakıma USAID, ABD'nin hedef seçtiği ülkelerdeki renkli devrimlerin ve renkli hareketlerin
bir numaralı finansörüymüş. Örneğin ABD'deki silah lobisinin borazanlığını yapan 'Politico'
ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı
devirmeye çalışan sivil toplum kurumları da USAID tarafından fonlanıyor. Trump, Orban'ı devirmeye çalışan kurumları teker teker inceleyeceğini
söyledi. George Soros'un emperyalist faaliyetlerine daha önce açtığı savaş ile bilinen Orban da "Dışardan para alıp siyasetimize müdahale etmeye çalışan STK'ları yasadışı ilan edeceğini" vurguladı.
Donald Trump'ın USAID'e kilit vurması, çalışanları eve göndermesi ve para musluğunu kesmesi liberal ve sol çevrelerde
histerik bir öfkeye yol açtı. Amerikalı vekiller ve senatörler kurumun önünden TV'lere yaptıkları canlı performanslarla
tepkilerini dile getiriyor.
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Oysa USAID'in demokrasi ve insan haklarına destek
diye pazarladığı fonlar PKK/YPG ve FETÖ
gibi terör öğütlerine,
siyasi ajandalı STK'lara, akademiden
siyasete, sanattan çevrecilere ve trans
gruplardan bazı dini cemaatlere kadar birçok
alanda faaliyet gösteren 'Amerikan gramofonları'
na aktarılıyor.
Hedef, ABD'ye direnen yönetimlere karşı muhalefeti körüklemek ve protestoları finanse etmek. Örneğin Musk'ın denetimleri sonucu BBC'deki 'gazetecilere' bile fon sağlandığı ortaya çıktı. Kolombiya'da bir transseksüel opera için 47 bin dolar
, Peru'da bir transseksüel çizgi roman için 32 bin dolar, Guatemala'da 'LGBT aktivizmi' için 2 milyon dolar
ve İrlanda'da bir "DEI müzikali" için 70 bin dolar
akıtılmış. Fakat Ukrayna ve İsrail
onlarca milyar dolar ile en çok USAID yardımı alan ülkeler.
Trump'ı en çok rahatsız eden ise İsviçre'nin kayak merkezinde bir hafta tatil yapan ve kendilerini 'gezegenin kurtarıcıları
' diye lanse edenlerin katıldığı Davos Zirvesi'nin de fonlanması.
DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'e
bile
DEAŞ'ın ortaya çıkışındaki rolü nedeniyle
soruşturma açmaya hazırlanan Trump
yönetimi kimsenin gözünün yaşına
bakmayacak.
ABD, bütün kullanışlı aptallarını kaderine terk ediyor.
Birer birer
deşifre edilen hainler için artık hesap
verme zamanı.