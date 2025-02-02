ABD Başkanı Donald Trump aldığı kararlarla içeride ve dışarıdaki siyasi ortodoksiyi allak bullak etmeye devam ediyor. Şimdiden ABD'nin ulusal ve küresel müesses nizamına dair tartışmaları ateşledi. Foreign Affairs'ten Ivo H. Daalder ve James M. Lindsay gibi birçok Batılı analistin de işaret ettiği gibi Pax-Americana dönemi bitti.

7 Aralık 1941'de Japonların Pearl Harbor'a saldırmasıyla doğan ABD liderliğindeki uluslararası kurallara dayalı liberal düzen Donald Trump'ın ikinci kez seçilmesiyle birlikte sona erdi.

Nitekim Trump'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio da II. Dünya Savaşı sonrası inşa edilen küresel düzeni artık 'demode' diye niteliyor.

Sıradan vatandaşları da Amerika'nın geçmişten büyük bir kopuş yaşadığı kanısında. Trump'ın imzaladığı devrim niteliğindeki kararnameler ABD'de yediden yetmişe herkesi heyecanlandırmış durumda.

ABD Başkanı'nın ikonik çıkışları çoğu Amerikalıyı cezbediyor.

Trump'a destek yüzde 60'ları geçmeye başladı.

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En çok destek alan yürütme emri ise göçmenlere karşı izlenen siyaset ileelde etmenin sona erdirilmesi oldu.Coşkuyla karşılanan diğer karar iseTrump,denilen DEI uygulamasıkapsamında devlette çalışan memurlarınişine son verdi.DEI'ye saldırırken oldukça popüler bir argüman kullanan Trump, BaşkanDEI rejimi kapsamında kırsal kesimdekidaha fazla gözetilmesinin saçmalığına değinerekAmacı toplumsal ayrımcılığı ortadan kaldırmak olankitleler tarafından da büyük bir haksızlık olarak görülüyordu.Göçmen ve uyuşturucu krizleriyle mücadele,veüzerinden derin devletle savaş, yargı düzenlemeleri,imza atan Trump nereden bakılırsa bakılsın Amerika'daki

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Bu bağlamda Trump'ı en çok zorlayan cephe dışarısı.ABD'nin diğer güçler üzerindekizayıflarkengibi aktörler yeni cazibe merkezleri olmaya başladı.Genel olarak küresel güç ve dinamizmuzaklaşıyor. ABD dirense de dünya çok kutupluluğa doğru ilerliyor.Bugün tek kutuplu dünya artık yok. Yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor. Buradavar. Yakendini dünyadanedecek ya da yeni birgirişecek.politikalara karşı çıkan Trump,ABD'yi ve dünyayıyeniden düzenlemeyi amaçlıyor.Bunu yapabilmesi için degerekiyor.Dolayısıyla Trump'ıncephelerde başarıya ulaşmaşansı hayli yüksek.Bu da yeni dönemdegösteriyor.Zira eski müttefikikarşı direnecektir. Hâsılı kelam, gidişatişaret ediyor.