ABD Başkanı Donald Trump aldığı kararlarla içeride ve dışarıdaki siyasi ortodoksiyi allak bullak etmeye devam ediyor. Şimdiden ABD'nin ulusal ve küresel müesses nizamına dair tartışmaları ateşledi. Foreign Affairs'ten Ivo H. Daalder ve James M. Lindsay gibi birçok Batılı analistin de işaret ettiği gibi Pax-Americana dönemi bitti.
7 Aralık 1941'de Japonların Pearl Harbor'a saldırmasıyla doğan ABD liderliğindeki uluslararası kurallara dayalı liberal düzen Donald Trump'ın ikinci kez seçilmesiyle birlikte sona erdi.
Nitekim Trump'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio da II. Dünya Savaşı sonrası inşa edilen küresel düzeni artık 'demode' diye niteliyor.
Sıradan vatandaşları da Amerika'nın geçmişten büyük bir kopuş yaşadığı kanısında. Trump'ın imzaladığı devrim niteliğindeki kararnameler ABD'de yediden yetmişe herkesi heyecanlandırmış durumda.
ABD Başkanı'nın ikonik çıkışları çoğu Amerikalıyı cezbediyor.
Trump'a destek yüzde 60'ları geçmeye başladı.
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En çok destek alan yürütme emri ise göçmenlere karşı izlenen siyaset ile doğum turizmi yoluyla vatandaşlık
elde etmenin sona erdirilmesi oldu.
Coşkuyla karşılanan diğer karar ise DEI ideolojisine vurulan darbe
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Trump, 'çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık'
denilen DEI uygulaması
kapsamında devlette çalışan memurların
işine son verdi.
DEI'ye saldırırken oldukça popüler bir argüman kullanan Trump, Başkan Obama'nın çocuklarının
DEI rejimi kapsamında kırsal kesimdeki yoksul beyaz çocuklardan
daha fazla gözetilmesinin saçmalığına değinerek gönüllerde taht kuruyor.
Amacı toplumsal ayrımcılığı ortadan kaldırmak olan DEI uygulamasının bizzat ayrımcılığa yol açması
kitleler tarafından da büyük bir haksızlık olarak görülüyordu.
Göçmen ve uyuşturucu krizleriyle mücadele, trans karşıtlığı, memur fazlalığının azaltılması, Pentagon, FBI
ve CIA
üzerinden derin devletle savaş, yargı düzenlemeleri, vergi indirimi ve ekonomik refaha dair atılımlara
imza atan Trump nereden bakılırsa bakılsın Amerika'daki eski düzenin çöküşünü simgeliyor.
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Bu bağlamda Trump'ı en çok zorlayan cephe dışarısı.
ABD'nin diğer güçler üzerindeki üstünlük marjı
zayıflarken Çin, Rusya ve Türkiye
gibi aktörler yeni cazibe merkezleri olmaya başladı.
Genel olarak küresel güç ve dinamizm Avro-Atlantik topluluğundan
uzaklaşıyor. ABD dirense de dünya çok kutupluluğa doğru ilerliyor. İsrail dışında kimse ABD'nin saldırı köpeği olmayı kabul etmiyor.
Bugün tek kutuplu dünya artık yok. Yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor. Burada ABD'nin önünde iki yol
var. Ya geri çekilerek
kendini dünyadan tecrit
edecek ya da yeni bir restorasyona
girişecek. İzolasyonist
politikalara karşı çıkan Trump, kâbuğuna çekilmek yerine revizyonist bir mantıkla
ABD'yi ve dünyayı
yeniden düzenlemeyi amaçlıyor.
Bunu yapabilmesi için de Çin'i sınırlandırmayı sınırlaması, Hindistan'ı yanına çekmesi, Rusya ile ateşkese varması, Türkiye ile geçici de olsa bir 'modus vivendi'ye ulaşması ve Avrupa'yı ise yeniden şekillendirmesi
gerekiyor.
Dolayısıyla Trump'ın Avrupa dışındaki
cephelerde başarıya ulaşma
şansı hayli yüksek.
Bu da yeni dönemde en büyük meydan okumanın Avrupa'dan geleceğini
gösteriyor.
Zira eski müttefiki tenzili rütbeye
karşı direnecektir. Hâsılı kelam, gidişat küresel kasırganın Atlantik'te kopacağına
işaret ediyor.