Çin'in çığır açan yapay zekâ (AI) girişimi DeepSeek sadece büyük AI modellerinin manzarasını kökten değiştirmekle kalmayacak; ekonomik, teknolojik ve jeopolitik küresel güç haritalarında da derin sarsıntılara yol açacak gibi görünüyor.

Bu teknolojik sıçrama her şeyden önce Çin için stratejik bir zafer anlamına gelirken Donald Trump'ın "Önce Amerika" doktrini için ise büyük bir handikaba işaret ediyor. Hâliyle Trump'ın elinde dünyaya karşı "Demokles'in kılıcı" olarak salladığı gümrük tarifeleri ve ticari yaptırımların başarısızlığa mahkûm silahlar olduğunu gösteriyor.

Küresel borsaları sarsan DeepSeek modeli, üst düzey büyük dil modellerinin maliyetine dair Batı'daki balonları da birer birer patlattı.

Dolayısıyla Çin'in piyasaya sürdüğü devrim niteliğindeki akıllı zekâ modeli, artık ABD'nin ücretli abonelik gerektiren OpenAI'nin ChatGPT'si, Google'ın Gemini'si ve Anthropic'in Claude'u gibi daha pahalı ve kapalı modellerinden 10 kat daha düşük bir maliyete sahip.

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Zira Batılı şirketler daha güçlü modeller oluşturmak için yatırdıkları büyük meblağlarla da manşetlere çıkıyordu. Düşük maliyetiyle öne çıkan DeepSeek, büyük AI oyuncularınınBu atılımla birçok Batılı analizcininyönündeki propagandaları da yıkıldı. Ancak DeepSeekküresel piyasaları sarsarakyaptı. Çünküolaraketkinliğine ilişkin varsayımların tamamıçöktü.Çin'in bu teknolojik hamlesi, ABD için kritik bir zorluğun daha altını çiziyor:gibi diğer ekonomik kısıtlamalar artık Çin gibi teknolojik rakipleri kontrol altına almaya ve geride bırakmaya yetmeyecek.Yıllardır tarifeler, ABD'nin, kilit teknolojive diğer endüstrilerdeki hâkimiyetinikoruma çabalarının temeltaşıydı. Bu strateji DeepSeek devrimiyletarihe karışıyor.

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DeepSeek'in üstelik uygulama indirme listelerinde zirveye fırlamasıAmerika'nın Çin'e karşı iddia edilende sorgulattı.Bu başarı temelde ise daha geniş bir eğilimi simgeliyor. ABD'nin tarihsel açıdan yeni ve ileri teknolojilerin lideri olma konumu artık Çin'in yapay zekâ ve yarı iletkenlerdeki hızlı ilerlemesi karşısında tekliyor. Hâliyleköklü bir revizyona uğrayacak.Geldiğimiz aşamada ABD'nin gelişmiş çiplere erişimini kısıtlayarakgörüyoruz. Zira yaptırımlar Pekin'inteşvik etti veise temelden sarsacak yenilikleri hızlandırdı.Tarifeler ve diğer ekonomik araçlar tarafından dayatılan stratejileri akamete uğratanVejeopolitik dünyada hangisarsıntılara yol açtıysa DeepSeek'inyıktığı ABD duvarı daaltüst edecektir.