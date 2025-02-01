Çin'in çığır açan yapay zekâ (AI) girişimi DeepSeek sadece büyük AI modellerinin manzarasını kökten değiştirmekle kalmayacak; ekonomik, teknolojik ve jeopolitik küresel güç haritalarında da derin sarsıntılara yol açacak gibi görünüyor.
Bu teknolojik sıçrama her şeyden önce Çin için stratejik bir zafer anlamına gelirken Donald Trump'ın "Önce Amerika" doktrini için ise büyük bir handikaba işaret ediyor. Hâliyle Trump'ın elinde dünyaya karşı "Demokles'in kılıcı" olarak salladığı gümrük tarifeleri ve ticari yaptırımların başarısızlığa mahkûm silahlar olduğunu gösteriyor.
Küresel borsaları sarsan DeepSeek modeli, üst düzey büyük dil modellerinin maliyetine dair Batı'daki balonları da birer birer patlattı.
Dolayısıyla Çin'in piyasaya sürdüğü devrim niteliğindeki akıllı zekâ modeli, artık ABD'nin ücretli abonelik gerektiren OpenAI'nin ChatGPT'si, Google'ın Gemini'si ve Anthropic'in Claude'u gibi daha pahalı ve kapalı modellerinden 10 kat daha düşük bir maliyete sahip.
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Zira Batılı şirketler daha güçlü modeller oluşturmak için yatırdıkları büyük meblağlarla da manşetlere çıkıyordu. Düşük maliyetiyle öne çıkan DeepSeek, büyük AI oyuncularının milyarlarca dolarlık yatırımlarına gölge düşürdü.
Bu atılımla birçok Batılı analizcinin Çin'in yapay zekâ alanında ABD'nin gerisinde olduğu
yönündeki propagandaları da yıkıldı. Ancak DeepSeek en büyük ezber bozmayı
küresel piyasaları sarsarak
yaptı. Çünkü gümrük vergilerinin ekonomik hâkimiyet aracı
olarak
etkinliğine ilişkin varsayımların tamamı
çöktü.
Çin'in bu teknolojik hamlesi, ABD için kritik bir zorluğun daha altını çiziyor: Tarifeler ve çip yasağı
gibi diğer ekonomik kısıtlamalar artık Çin gibi teknolojik rakipleri kontrol altına almaya ve geride bırakmaya yetmeyecek.
Yıllardır tarifeler, ABD'nin Çin'in yükselişini dizginleme
, kilit teknoloji
ve diğer endüstrilerdeki hâkimiyetini
koruma çabalarının temel
taşıydı. Bu strateji DeepSeek devrimiyle
tarihe karışıyor.
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DeepSeek'in üstelik uygulama indirme listelerinde zirveye fırlaması yapay zekâ yarışında
Amerika'nın Çin'e karşı iddia edilen büyük liderliğini
de sorgulattı.
Bu başarı temelde ise daha geniş bir eğilimi simgeliyor. ABD'nin tarihsel açıdan yeni ve ileri teknolojilerin lideri olma konumu artık Çin'in yapay zekâ ve yarı iletkenlerdeki hızlı ilerlemesi karşısında tekliyor. Hâliyle teknolojideki güç dengesi/zliği
köklü bir revizyona uğrayacak.
Geldiğimiz aşamada ABD'nin gelişmiş çiplere erişimini kısıtlayarak Çin'in teknolojik ilerlemesini yavaşlatma stratejisinin işe yaramadığını
görüyoruz. Zira yaptırımlar Pekin'in kendi kendine yeterliliğini ikiye katlamaya
teşvik etti ve Amerika'nın küresel tedarik zincirleri üzerindeki kontrolünü
ise temelden sarsacak yenilikleri hızlandırdı.
Tarifeler ve diğer ekonomik araçlar tarafından dayatılan stratejileri akamete uğratan DeepSeek her açıdan ABD'nin teknolojideki Berlin Duvarı'nın yıkılışını sembolize ediyor.
Ve 1989'da Berlin Duvarı'nın çöküşü
jeopolitik dünyada hangi
sarsıntılara yol açtıysa DeepSeek'in
yıktığı ABD duvarı da teknoloji ve ekonomi dünyasındaki bütün aksiyomları
altüst edecektir.