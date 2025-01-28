ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkışları şimdiden Asya, Latin Amerika ve Avrupa'daki blokları kenetlenmeye itiyor. İlk olarak Trump'ın Gazze'ye yönelik Siyonist teklifi Arap dünyasından kolektif tepki gördü. ABD Başkanı'nın Gazze halkını Mısır ve Ürdün başta olmak üzere farklı ülkelere sürgün etme küstahlığına hemen herkes karşı çıktı.

Trump'a karşı birleşen diğer dünya ise Latin Amerika. Göçmenlerin elleri kelepçelenerek Meksika, Brezilya ve Kolombiya'ya gönderilmesine ilk ciddi tepki Gustavo Petro'dan geldi.

ABD'ye isyan bayrağını çeken Kolombiya Cumhurbaşkanı, Trump'a "Açgözlülüğün insan türünü yok edecek. Ekonomik gücünüz ve kibrinizle Şili Devlet Başkanı Salvador Allende'ye yaptığınız gibi bir darbe yapabilirsiniz ama ben şerefimle ölürüm. İşkenceye ve size direnirim. Bize asla hükmedemeyeceksiniz" diyerek savaş ilan etti.

Latin Amerika'nın Bolivarcı direniş ruhuna vurgu yapan Başkan Petro, ABD'nin zorla aldığı Panama Kanalı'nı geri alma sözü de verdi. Trump'ın ekonomik yaptırım tehditlerine ise "ABD'nin sayın mülteci başkanı, ablukanız beni korkutmuyor. Çünkü Kolombiya artık kuzeye değil dünyaya bakıyor" sözleriyle yanıt verdi.

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Gazze'deki soykırımda İsrail'i ve ona destek veren Batılı ülkeleri sert şekilde eleştiren Kolombiya liderine ilk destek "Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Geçici Başkanı" sıfatıyla Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'dan geldi.

CELAC'ın devlet ve hükümet başkanlarını acil toplantıya çağıran Castro, Trump'ın göçmenleri toplu sınır dışı planını hayata geçirmesi durumunda Honduras topraklarındaki ABD askeri üslerini kapatacağının altını çizdi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de sosyal medya hesabından Petro'nun fotoğrafını paylaşarak, "Vatandaşlarının haklarını onurlu bir şekilde savunan Kolombiya liderini sonuna kadar destekliyoruz" mesajını paylaştı.

ABD'nin Kolombiya üzerinden devirmeye çalıştığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Petro'ya birlik olma çağrısında bulunarak "Her tür desteğe hazırım" dedi. Eski Bolivya lideri Evo Morales de sonuna kadar Petro'nun yanında olduğunu bildirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise Brezilyalı göçmenleri askeri kargo uçaklarıyla ve uçuş sırasında elleri kelepçeli olarak gönderen Trump'ı "vatandaşlarının haklarına açık bir saygısızlık" yapmakla suçlamıştı. Bunlara ABD'nin hedefe koyduğu Kanada ile Meksika'nın tepkilerini de eklediğimizde 'yeni dünya'daki Trump'a yönelik isyanın daha da alevlenmesi kaçınılmaz görünüyor.

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Almanya, İngiltere, Fransa, Finlandiya ile ABD'nin Grönland'ı istediği Danimarka gibi NATO üyesi ülkeler arasında da Trump'a karşı yeni bir ittifak kuruluyor. "Kimse sınırları değiştiremez" diyen Finlandiya, Danimarka'ya güçlü şekilde arka çıkan ilk ülke oldu.

Öyle anlaşılıyor ki Trump'ın güce dayalı yeni dünya düzeni barışçıl bir cennet bahçesinden çok vahşi bir Darwinci ormana benzeyecek. Bu çıkışlar ABD'nin büyük bir güç olarak elbet sonunun geldiği anlamına gelmiyor. Ancak Trump'ın 'özgürlük karşıtı zora dayalı hegemonya' stratejisi Pax Americana'nın alacakaranlığının özellikle de müttefikleri nezdinde daha da kararacağına işaret ediyor.

Ne var ki Trump, ABD'yi yaklaşan bu felaketten Rusya, Türkiye ve hatta Çin gibi büyük güçlerle Faustvari uzlaşılar yaparak kurtarmayı planlıyor. Fakat bir para/toner gibi şimşekleri üzerine çeken Trump'ın sadece kazanmaya endeksli hesap hataları ABD için çok daha vahim sonuçlara da yol açabilir. Hâsılı kelam nereden bakılırsa bakılsın ABD'yi de dünyayı da zor günler bekliyor.