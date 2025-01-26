Ana hedefini Çin olarak belirleyen ABD Başkanı Donald Trump ve atadığı kişilerin yeni güç projeksiyonunda Ortadoğu ve Avrupa yerine Hint-Pasifik merkezi konuma oturuyor. Bunun en önemli göstergesi Trump ekibinin ayaklarının tozuyla Hint-Pasifik'teki müttefikleriyle gerçekleştirdiği bir dizi toplantı.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio atandıktan birkaç saat sonra Hindistan Dışişleri Bakanı S. Jaishankar ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Filipinli mevkidaşıyla telefonda konuşan Rubio, Güney Çin Denizi'nde Pekin ile silahlı çatışma yaşanması halinde ABD'nin müttefikini savunacağı taahhüdünü bir kez daha yineledi.

Çiçeği burnundaki Bakan Rubio ertesi gün de Avustralya, Japonya, Hindistan ve ABD'nin oluşturduğu QUAD denilen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu zirvesine katıldı. Ortak bildiride, "Özgür ve açık Hint-Pasifik'i daha da güçlendireceklerini ve Çin'e karşı statükoyu savunacaklarını" vurguladılar. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ise Filipinler Savunma Bakanı Gilbert Teodoro Jr. ile bir araya geldi. Trump, ikinci döneminde İran şahinlerini görevden alıp sert bir dille eleştirirken Michael DiMino gibi pragmatistleri Pentagon'un yeni Ortadoğu üst düzey yetkilisi olarak atadı.

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Ukrayna'dakisona erdirme çağrısında bulunupAvrupalı müttefiklerine gözdağı verenBaşkan Trump,olarak daseçti.Çin'in ABD stratejisindeki önceliğine değinen Dışişleri Bakanı Rubio, Pekin'idiye niteliyor. Dolayısıyla ABD yeni dönemde Çin'e karşı koymak içinburadaki askeri gücünü Hint-Pasifik'e kaydırmayı düşünüyor.Nitekim Trump'ın dün bir oy farkla Senato'dan onay alandeekranlardan sık sıkOrtadoğu'daki kronik çatışmalardan uzaklaşıp Çin merkezli bir strateji benimsememekle eleştiriyordu.Ne var ki Trump, Çin'e yönelik hedefine ulaşmak için Avrupa ile Hint-Pasifik'teki müttefiklerini yeniden organize etmekten çok daha fazlasını yapmak zorunda. Bunun yolu daile yeni bir uzlaşıdan geçiyor. Bu amaç içinve ABD'nin Avrupa'ya olan taahhütlerini azaltmayı planlıyor.

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Trump ülkemize olan hayranlığını ise Türkiye'yi hemen başat aktör hem de bölgesel kaos peşindeki İsrail'i frenleyebilen bölgedeki tek güç diyerek dünyaya ilan etmişti.DolayısıylaTrump'ın yeni atadığı Pentagon ve Ortadoğu temsilcileri dekritik bölgede sadecevepragmatik bir vizyonla okuyor.Zira, Trump'ın küreselstratejisine katkı sağlayacak çapta vederinlikte aktörler. Bu pozisyondan çokuzaklar. Bu nedenle İsrail ve diğer ülkeliderlerini eleştirenboşuna değil.Çünkü Trump, yeni küresel stratejisinin Türkiye ve Rusya olmadan sonuca ulaşmayacağını çok iyi biliyor. İşte bu yüzdenBu konumunu da yaptığı milli ve bağımsız oyun değiştirici hamlelerle elde etti. Bu pozisyon, ABD ve Trump içindaha da ayrıcalıklı hale getiriyor.