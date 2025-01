Kim ne derse desin, ABD Başkanı Donald Trump, Hollywood filmlerindeki kahramanları aratmayan bir başarıya imza attı. Gönülleri fethetti. İnsanlığın ölmediğini kanıtladı. Gazze'deki vahşet karşısında vicdanları sızlayan milyarlarca insanın acısına derman oldu. On binlercesi yetmezmiş gibi bu karakışta soğuk, açlık ve hastalıkla boğuşan evsiz barksız on binlerce çocuk ve kadını daha sadistçe katletme planları yapan Gazze Kasabı Netanyahu'nun hevesini kursağında bıraktı.

7 Ekim 2023'ten bu yana hemen her gün en az 100 masum Gazzeliyi parçalayarak katleden siyonist rejimi durdurdu. Küresel çapta insanlık ve ahlak krizine yol açan mezalimi sonlandırdı. Hangi niyetle veya amaçla yapmış olursa olsun sırf bu barbarlığı bitirdiği için bile takdiri hak ediyor. Çünkü Rusya'nın, Çin'in, Avrupa'nın ve İslam dünyasının yapamadığını yaptı.

***

Dünyanın dört bir yanında insanlarilk kez sevinçle yürüdü. Kimikimi mutluluktan havaya uçtu,kimi gözyaşlarına boğuldu, kimi de bugünü gösterdiği için Allah'a hamdetti., soykırımcı Joe döneminde dünyaçapında dibe vuran Amerikan algısını birnebze de olsa değiştirecek tarihi bir adım attıFakat bu zaferin asıl kahramanının Gazze halkı olduğunu Trump da biliyor. 15 aylık vahşetin ardındanFilistin halkı her tür barbarlığa rağmen topraklarından vazgeçmeyeceğini dünyaya gösterdi.Siyonistlerin iradesini bükemediğiİsrail ordusunun saldırısı olmadan bir gece geçirdi veuyandılar. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de şimdiye kadar yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere

***

Filistinliler evlerine dönmeye devam ediyor. Çoğu birer enkaza dönen evlerinde molozlar arasında20 bine yakın kayıp insanın enkaz altında olduğu sanılıyor.Fakatİsrailli analistbu gerçeği "Trump'ın seçilmesiiçin ilk bedel ödeyen biziz. Anlaşmabize dayatılıyor. Kuzey Gazze'nin kontrolünüele alacağımızı, insani yardımıengellememize izin vereceklerini düşündük,ama olmadı" sözleriyle itiraf ediyor.İsrailli yazarda "Gerçeği gizlemeye gerek yok: Ortaya çıkan ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması. Ancak bunu kabul etmekten" demiş.Zira ateşkes anlaşması İsrail'in sürecin sonunda hemöngörüyor. Gazzelilerin evlerine dönüşünü de eklediğinizde İsrail'in kara ve hava harekâtlarının başarısız olduğu netleşiyor. Zaten her alanda kaybetti İsrail.uçak ve tanklarının bombaları birkaç ay içinde tükenmişti.İsrail kamuoyu da aynı kanıda.Şehit Hamas lideridünya direniş ruhunun hâlâdimdik ayakta olduğunu gördü.Yüksek teknolojiye karşı son nefesine kadar savaşankazandı. Bu açıdan bakıldığında ateşkes daha başlangıç.bundan sonra daha da derinleşecektir.