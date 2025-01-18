Batı ve İsrail medyası Netanyahu'ya diz çöktüren Donald Trump'ın ayırıcı özelliğini "Joe Biden ve seferber ettiği diplomatik orduların bir yılda başaramadığını tek bir toplantı ile başardı" diye tanımlıyor. Kuşku yok ki Hamas ile İsrail arasında 16 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşması Gazze başta olmak üzere dünyayı sevince boğdu. Siyonist yönetimi ise karıştı. Soykırımcı ve ırkçı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir anlaşmayı 'utanç verici ve Hamas'a teslimiyet' diye yorumladı.

Anlaşmanın ayrıntıları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun daha önce reddettiklerini kabul etmek zorunda kaldığını gösteriyor. Zira bir koloni olarak İsrail'in Amerika'nın iste(di)ğini reddetme iradesi yok. Çünkü güç, uluslararası politikanın ölümcül arenasında geçerli olan tek para birimidir. Pratikte her şey kategorik olarak dönüşür ya da tasfiye olur. Fakat bir ülküye dayalı ve halkı ile bütünleşmiş Hamas gibi bir direniş gücünü yenilgiye uğratmak imkânsızdır.

Nitekim bu gerçeği gören Yahudi kökenli ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, salı günü düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'ndeki jübile konuşmasında şu itirafı yapmak zorunda kaldı: "İsrail dünyadan tecrit edilmiş halde. Üstelik Hamas'ın 7 Ekim'den sonra kaybettiği kadar yeni savaşçı kazandığını düşünüyoruz. Askeri olarak yenilgiye uğratılamazlar..."

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Ağır bedellere rağmen direniş kazandı.İsrail ile destekçisiKaybettiler çünküyer alıyorlar. İşte bu yüzden İsrailli ırkçı iki bakandiye travma geçiriyor. Oysa bu daha başlangıç. ABD'nin yeni Başkanı Trump, Biden gibibakmıyor dünyaya. İsrail'in ABD yardımı olmadan savaşamayacağını görüyor. Üstelik Trump, ABD'ningörmezden gelip sadecelüksünün kalmadığını da biliyor.Bu nedenle siyasetin kodlarınıdiyegüncelleyen Trump,"Tarihin sonu, liberaldemokrasi, serbest piyasa kapitalizmi,sivil özgürlükler, insan hakları veya postmoderngerçeklik" şeklindekisilah zoruyla dünyaya ihracınadayalıABD'nin büyük zarar gördüğüneinanıyor.Bu bağlamda ABD'nin ulusal çıkarı adına destek verdiğiprojesi için Ortadoğu'da giriştiği ulus inşası, rejim değişikliği, terörle savaş, darbe ve işgallerle hedef ülkelerde her tür iç savaş ve kaos ile mezhebi, siyasi ve etnik katliamları tetiklemesi ters tepti.yol açtı. ABD'nindaha da hızlandırdı.

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İşte Trump, ABD'dekinedeni olarak öncelikleyetersizsorumlu görüyor. Dolayısıyla Trump'tanzılgıt yiyen Siyonist rejim yenilgisinin altınaimza atmak zorunda kaldı. Çünkü şuanki anlaşma Biden'ın mayıs ayındakianlaşmasıyla aynı. Peki, ne değişti dekabul ettiler? Sahneye Trump çıktığı için.Zira Trump'ınetkilioldu. Daha başkan olmasa da Trump,rehine görüşmelerive ateşkes içinİsrail'egönderdi. Hem de Yahudilerin dinlenmegünü olan Şabat'ta.Witkoff, Biden'ın 15 aydır onlarcagörüşmede başaramadığınıbaşardı. İsrail'e veGazze Kasabı'na diz çöktürdü.Batı medyası haklı olarakTrump'ın heralanda farka yol açacağının ve kendiniher yerde göstereceğinin altını çiziyor.Dolayısıylayeniden dizaynedilecek. Özellikle de ABD'ningibi modern kolonilerinde...