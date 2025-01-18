Batı ve İsrail medyası Netanyahu'ya diz çöktüren Donald Trump'ın ayırıcı özelliğini "Joe Biden ve seferber ettiği diplomatik orduların bir yılda başaramadığını tek bir toplantı ile başardı" diye tanımlıyor. Kuşku yok ki Hamas ile İsrail arasında 16 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşması Gazze başta olmak üzere dünyayı sevince boğdu. Siyonist yönetimi ise karıştı. Soykırımcı ve ırkçı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir anlaşmayı 'utanç verici ve Hamas'a teslimiyet' diye yorumladı.
Anlaşmanın ayrıntıları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun daha önce reddettiklerini kabul etmek zorunda kaldığını gösteriyor. Zira bir koloni olarak İsrail'in Amerika'nın iste(di)ğini reddetme iradesi yok. Çünkü güç, uluslararası politikanın ölümcül arenasında geçerli olan tek para birimidir. Pratikte her şey kategorik olarak dönüşür ya da tasfiye olur. Fakat bir ülküye dayalı ve halkı ile bütünleşmiş Hamas gibi bir direniş gücünü yenilgiye uğratmak imkânsızdır.
Nitekim bu gerçeği gören Yahudi kökenli ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, salı günü düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'ndeki jübile konuşmasında şu itirafı yapmak zorunda kaldı: "İsrail dünyadan tecrit edilmiş halde. Üstelik Hamas'ın 7 Ekim'den sonra kaybettiği kadar yeni savaşçı kazandığını düşünüyoruz. Askeri olarak yenilgiye uğratılamazlar..."
***Ağır bedellere rağmen direniş kazandı. Gazze halkının rehin alınamayan iradesi kazandı. İsrail ile destekçisi Batılı ve Doğulu Siyonaziler ise kaybetti. Kaybettiler çünkü tarihin yanlış tarafında yer alıyorlar. İşte bu yüzden İsrailli ırkçı iki bakan "Kendi yenilgimizi imzaladık" diye travma geçiriyor. Oysa bu daha başlangıç. ABD'nin yeni Başkanı Trump, Biden gibi ideolojik körlükle bakmıyor dünyaya. İsrail'in ABD yardımı olmadan savaşamayacağını görüyor. Üstelik Trump, ABD'nin küreselleşen intifadayı görmezden gelip sadece Siyonist masallara prim tanıyacak lüksünün kalmadığını da biliyor.
***İşte Trump, ABD'deki hegemonik erozyonun nedeni olarak öncelikle yetersiz Avrupalı müttefikleriyle Amerikan karşıtı bloku güçlendiren İsrail'in Siyonist yayılmacılığını sorumlu görüyor. Dolayısıyla Trump'tan zılgıt yiyen Siyonist rejim yenilgisinin altına imza atmak zorunda kaldı. Çünkü şu anki anlaşma Biden'ın mayıs ayındaki anlaşmasıyla aynı. Peki, ne değişti de kabul ettiler? Sahneye Trump çıktığı için.