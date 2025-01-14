Los Angeles yangınları altı gün sonra yemin edip göreve başlayacak olan Donald Trump'ın Çin'i kuşatma projesi kapsamında dile getirdiği Kanada'yı ilhak, Grönland'ı istila ve Panama Kanalı'na el koyma projelerini şimdilik ikinci plana itmiş görünüyor. İçeriden sarsılan ABD, bakalım dış politikadaki bu yeni hamlelerini hayata geçirebilecek konjonktürü yakalayabilecek mi? Bu biraz zor. Çünkü Çin'i kuşatma öyle sanıldığı gibi kolay olmayacak. ABD bu konuda daha Avrupa ve Asya-Pasifik'teki müttefiklerini dahi tam anlamıyla ikna edebilmiş değil.

ABD'nin ayrıca Rusya engelini de aşması gerekiyor. Zira Kuzey Buz Denizi Rotası olarak da bilinen Buz İpek Yolu, Çin'in savaş senaryosunda ABD'nin Malakka Boğazı'nda sahip olduğu "abluka kozunu" elinden alıyor.

Çin ve Rusya, ABD'nin müdahale edemeyeceği yeni ticaret ve doğalgaz nakil yolları inşa etmeye çalışıyor. Çünkü geleneksel ticaret yolları tamamen ABD'nin müdahalesine açık güzergâhlardan geçiyor.

Atlantik'ten başlayıp Cebelitarık, Akdeniz, Süveyş Kanalı, Aden Körfezi, Bab-ül Mendep Boğazı, Hint Okyanusu kıyısındaki Muziris, Bengal Körfezi, Malakka Boğazı, Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı üzerinden Pasifik'e ulaşan ABD kontrolündeki "güney rotası" yerine Pekin, Kuşak Yol Projesi ile Pasifik'ten Atlantik'e olan rotayı ABD'nin müdahale edemeyeceği bölgelere taşıyor.

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Bu bağlamda Çin ile Avrupa arasındaki yeni rotalar daha çok Orta Asya, Hazar, İran, Rusya ve Türkiye üzerinden geçiyor.denilen bu kuşak üç koridordan oluşuyor:ABD, Ukrayna krizi üzerinden Kuzey koridorunu baltaladı. O kriz de rota Ukrayna yerine Belarus'a yönlendirilerek aşıldı.Ancak ABD'yi asıl korkutan rota Kara İpek Yolu değil,. 2023'ün ikinci yarısında, Rusya ile ortaklık kuran Çin şirketi NewNew Shipping Line, Arktik Okyanusu üzerinden Asya ve Avrupa arasında yedi konteyner gemisi seferini tamamladı. Geçtiğimiz temmuz ayında, Şanghay'ı St. Petersburg'a bağlayanbaşlattı.Batı medyası, Grönland'ı satın alacağını yoksa istila edeceğini söyleyen Trump'ı delilikle suçlarken Çin, Rusya'nın yardımıyla sessizceyeni birtamamlamak üzere.

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stratejik nedenlerden dolayı ABD için Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün mutlak bir gereklilik olduğunu dile getirmişti. O dönemde henüz 2022'deki Ukrayna- Rusya savaşı başlamamıştı ve Çin- Avrupa Birliği ilişkileri nispeten istikrarlıydı. Pekin'instratejisini yayınlayıp "Arktik kaynaklarını yasal ve rasyonel bir şekilde kullanma" planını açıklamasından sonra ABD'de panik başladı.Çin'in Arktik politikası şu dört temel unsurdan oluşuyor: 1) Nakliye rotalarının geliştirilmesi; 2) Petrol, gaz, mineral ve diğer canlı olmayan kaynakların keşfi ve işletilmesi; 3) Balıkçılık ve diğer canlı kaynakların korunması ve kullanımı; 4) Turizm kaynaklarının geliştirilmesi. ABD'yi alarma geçiren buise şuydu: Coğrafi olarak Çin, Arktik Çemberi'ne en yakın kıta devletlerinden biri olanHâsılı kelam ABD,Çin ve Rusya,bertaraf edenimza attı.Trump'ın Kanada, Grönland ve Panama Kanalı çıkışlarıyla Rusya ve Çin'in Buz İpek Yolu projesini bu saatten sonra baltalaması çok zor. Seferler başladı. Bu bağlamdabaşka bir anlam ifade etmiyor.