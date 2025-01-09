İsrail ve Batı dünyası, Esad sonrası yeni Suriye konusunda Türkiye'nin öncülük ettiği bütün kesimleri kucaklayan demokratik ve çoğulcu bir yönetimin kurulması çabasını baltalamak için kirli bir görev paylaşımı yapmış durumda.

Yeni Suriye planlarında ABD şimdilik iyi polisi oynarken Almanya ve Fransa'nın başını çektiği Avrupa ise siyonist İsrail'in Suriye'yi parçalama projesine hizmet eden 'sözde insan hakları, azınlıkların korunması ve kadın haklarının savunulması'na endeksli emperyalist bir diplomasi izliyor.

İsrail ise işgalci ve sömürgeci projelerini doğrudan devreye sokmanın mücadelesini veriyor.

Suriye'yi tam bölemeyeceğini gören siyonist rejim bu kez YPG ve Dürziler üzerinden ülkeyi Lübnanlaştırmaya çalışırken bir yandan da Türkiye başta olmak üzere bölgedeki diğer aktörlere gözdağı veren rapor ve haritalar yayımlıyor.

Suriye'nin Libya, Irak, Yemen ve Lübnan gibi kaosa sürüklenmesi için işgalci İsrail ülkenin askeri altyapısını yok eden saldırlar gerçekleştiriyor. Siyonist rejim 'Başarı Oku' adını verdiği saldırılar kapsamında 8 Aralık'taki devrimden sonra Suriye'nin askeri varlığının yüzde 80'ini imha etti.

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Suriye'deki işgali Şam kapılarına kadar genişleten İsrail siyasi düzeyde iseyeni yönetimle bu kesimleri karşı karşıya getirmenin hazırlıklarını yapıyor.Böylece Libya, Irak ve Yemen'de rejimlerin yıkılmasından sonra görülenSuriye'de de gerçekleştirmeye çalışıyor.İsrail'in işgali ve müdahaleleri Suriye'yi iç ve dış çekişmelerle boğuşandönüştürmeyi hedefliyor. Bu yollaile işgal altındaki toprakları kurtarmaya öncelik veren grupları karşı karşıya getirmeyi amaçlıyor. Bu dinamik, İsrail işgali altındaki Lübnan'da olduğu gibiboğacak ve uzun süreli istikrarsızlığı kronikleştirecektir.İsrail işgaline karşı mücadeleye öncelik vermek erken yenilgilere ve daha fazla kaosa yol açacak ve Şam'daki hükümetiuzaklaştıracaktır.Her iki senaryoda da İsrail fayda sağlayacak. Geriye parçalanmış bir Suriye kalacaktır.

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Buyaniülkeyi yeni bataklıkların içine sürüklemeyihedefliyor. Bu bağlamdaSuriye'ninbirlik ve bütünlüğünü savunan Türkiye gibiaktörleri hedef alanparçasıdır.Kuşku yok kiTürkiye'nin Suriye'yi inşa çabalarınıbaltalamak için her tür kirli oyunu sahnelemektençekinmeyecektir. Fakat SayınHakan Fidan'ın da vurguladığı üzere Türkiyeemperyal aktörlerin Suriye'deki her tür gruplatemaslarınıalmış durumda.gibi hareket edensömürgeciemperyalistlere daha fazla hafakanlaryaşatması veparçalamasıdır.