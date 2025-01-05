Emperyal liberal sistem artık miadını dolduruyor. Bizzat kendileri bunu itiraf ediyor. Francis Fukuyama gibi düşünürlerin 'tarihin sonu' ve 'annus mirabilis/muhteşem yıl' diye nitelediği 1989'da Berlin Duvarı ile birlikte sömürgeci Batı'nın iki ayağından biri olan komünist dünya yıkılmıştı.

Şimdi sıra diğer ayakta. Bu nedenle Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanı olarak seçildiği 5 Kasım 2024 tarihi şimdiden Batılı akademisyen ve analizciler tarafından 'liberal dünya'nın sonu olarak sembolize ediliyor.

ABD'de Trump ve Elon Musk gibi iki çapkın milyarderin ipleri ele geçirmesi SSCB'nin çöküşüne benzer şekilde Atlantik merkezli 'yeni bir dünya düzensizliği'ne yol açacaktır.

Trump'ın zaferi her açıdan liberal Amerikan imparatorluğunun ve Pax- Americana'nın bitişine işaret ediyor.

Kuşku yok ki ABD yine dünyanın öncü ve hegemon gücü olmaya devam edecek. Ama sözde bile olsa artık 'liberal ve demokrat' olamayacak.

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Çünküdenilen emperyalist çark bütün yönleriyledeşifre olmuş durumda.Zaten Amerika da budünyanın gerisine dayatacak güceve siyasi iradeye artık sahip değil. Nedenide Trump'ın, ABD'nin 1989'dan sonrainşa ettiği neo-liberal dünyadaolduğuna inanması.ABD,yendiği rakipleriile Soğuk Savaş 'ın ilk sıcak cephesi olansonra vesayeti altına aldığıkendisistemine başarıyla entegre etti. Fakat bu1989'dan sonra Çin'e dayatamadı.Bunedeniyle ABD bütünterk etmek zorunda. Yoksa kaybı her geçen gün daha da artacak.Dolayısıylabundan sonra açık olmaktan çokkapalı, entegre olmaktan çok parçalı, sınırsızolmaktan çok bağlı hale gelecek. Herşeygöre şekillenecek.

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