Emperyal liberal sistem artık miadını dolduruyor. Bizzat kendileri bunu itiraf ediyor. Francis Fukuyama gibi düşünürlerin 'tarihin sonu' ve 'annus mirabilis/muhteşem yıl' diye nitelediği 1989'da Berlin Duvarı ile birlikte sömürgeci Batı'nın iki ayağından biri olan komünist dünya yıkılmıştı.
Şimdi sıra diğer ayakta. Bu nedenle Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanı olarak seçildiği 5 Kasım 2024 tarihi şimdiden Batılı akademisyen ve analizciler tarafından 'liberal dünya'nın sonu olarak sembolize ediliyor.
ABD'de Trump ve Elon Musk gibi iki çapkın milyarderin ipleri ele geçirmesi SSCB'nin çöküşüne benzer şekilde Atlantik merkezli 'yeni bir dünya düzensizliği'ne yol açacaktır.
Trump'ın zaferi her açıdan liberal Amerikan imparatorluğunun ve Pax- Americana'nın bitişine işaret ediyor.
Kuşku yok ki ABD yine dünyanın öncü ve hegemon gücü olmaya devam edecek. Ama sözde bile olsa artık 'liberal ve demokrat' olamayacak.
***
Çünkü 'liberal uluslararası düzen'
denilen emperyalist çark bütün yönleriyle
deşifre olmuş durumda.
Zaten Amerika
da bu sömürgeci kurguyu
dünyanın gerisine dayatacak güce
ve siyasi iradeye artık sahip değil. Nedeni
de Trump'ın, ABD'nin 1989'dan sonra
inşa ettiği neo-liberal dünyada en büyük kazananın Çin ve en büyük kaybedenin ise yine ABD
olduğuna inanması.
ABD, II. Dünya Savaşı'nda
yendiği rakipleri Almanya ve Japonya
ile Soğuk Savaş
'ın ilk sıcak cephesi olan Kore Savaşı'ndan
sonra vesayeti altına aldığı Güney Kore'yi
kendi 'demokratik ve kapitalist'
sistemine başarıyla entegre etti. Fakat bu 'emperyal kurguyu'
1989'dan sonra Çin'e dayatamadı.
Bu reel-politik determinizm
nedeniyle ABD bütün neo-liberal aksiyomlarını
terk etmek zorunda. Yoksa kaybı her geçen gün daha da artacak.
Dolayısıyla küresel ekonomi ve siyaset
bundan sonra açık olmaktan çok
kapalı, entegre olmaktan çok parçalı, sınırsız
olmaktan çok bağlı hale gelecek. Her
şey çok kutuplu ve çok parçalı dünyaya
göre şekillenecek.
***
Bu yeni dönemde devletlerin grand stratejilerinde
portföy oluşturma, ticaret
tarifeleri, sübvansiyonlar, yatırım kısıtlamaları, göçmen karşıtı girişimler,
kaynak korumacılığı ve içe odaklı endüstriyel
politikalar ile teknolojik ambargolar
hayati önemde olacak.
Artık ulusal politikalara küresel piyasanın talepleri
yön veremeyecek.
Zira yatırımcılar için milliyetçi ve güvenlik odaklı stratejiler ekonomik verimlilik ve kârdan daha belirleyici
bir kritere
dönüşecek.
Ancak böyle bir tercihin kızıştıracağı ticaret savaşlarında Çin'in nadir metaller ve minerallere
uygulayacağı ambargonun ABD'nin endüstriyel kapasitesini baltalama riski
çok yüksek.
Ayrıca milliyetçi bir ABD şu an 30 trilyon doları
geçen yabancı sermaye varlıklarının
ülkeye akışını da azaltacaktır.
Hatta var olanların kaçışını bile tetikleyebilir. Çünkü ABD tasarruf açığını
onlarca yıldır küresel sermaye fazlasını ithal ederek
telafi ediyordu. Bu çark esastan bozulacak.
Hâsılı kelam Donald Trump
'ın ilk döneminde liberallerin kaosu hüküm
sürdü. İkinci döneminde ise Trump kaosu liberallere karşı ölümcül bir silah olarak
kullanacak ve dünyalarını başlarına yıkacak. Genel gidişat bunu gösteriyor.