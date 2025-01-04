ABD'deki 'terör şovu'nu gerçekleştiren odaklara pabuç bırakmayan Donald Trump verdiği mesajda "Amerika'yı şiddet yanlısı pisliklerden tamamen temizleyeceğim. 20 Ocak'ta görüşmek üzere" diyerek meydan okudu. Nereden bakılırsa bakılsın ABD'yi ve Batı dünyasını zor bir yıl ve gelecek bekliyor. Özellikle Trump'ın gelişiyle birlikte kutuplaşma hem ABD'de hem de Atlantik bloku içinde daha da tırmanacak.

Ancak Trump'ı 'Derin ABD'den ziyade Çin'in saldırıları zorlayacaktır. Çin, terör eylemleriyle eşzamanlı olarak 2 Ocak'ta aldığı kararla savunma devleri Lockheed Martin ve Boeing Defense'in de aralarında bulunduğu 28 ABD şirketine ihracat kontrolü uygulayacağını açıkladı. Bu hamle yeni ticaret savaşının da işaret fişeği oldu aynı zamanda.

Zamanlama bu kararın bir tesadüf olmadığını gösteriyor. Zira Trump seçim kampanyasında Çin yapımı mallara yüzde 60 gümrük vergisi koymayı ve Çin yatırımlarının daha sıkı denetlenmesini defalarca vaat etmişti. ABD'nin ateşine ateşle karşılık veren Çin ticari stratejiyi sıfır toplamlı bir oyun olarak algılayan Trump'a göre hamleler yapıyor.

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Unutmayalım ki Trump'ın ilk döneminde uyguladığı tarifeler ve ticaret engellerişok dalgalara yol açmıştı. 2025'te dinamikler değişti ama hafiflemedi. Küresel ekonomi zatenboğuşuyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı bu zorlukları daha da kötüleştirecektir.önceki gün iletkenler, kuantum hesaplama veya askeri uygulamalara sahip yapay zekâ sistemleri alanında faaliyet gösteren Çinli firmalara yatırım yapan Amerikan kuruluşlarına karşı devreye soktuğu, ticaret savaşını daha da kızıştıracak.yarattığı ikili baskı, ABD-Çin arasındakifinansal etkileşimleri karmaşık hale getirerekiki süper güç arasındaki artan güvensizliğihad safhaya çıkaracaktır. ABD tarifelerive cezaları artırırken Pekin ise yenigetirerek savaşasavaşla karşılık veriyor.Üstelik her iki ülke deiçin deyarışıyor ve çatışmayıolarakçerçeveliyor.Haliyle alevlenen ticaret savaşı ABD ve Çin ile sınırlı kalmayacak. Diğer uluslar da bundan payını alacak. Özellikle deiçin risk çok daha yüksek. Bozulan tedarik zincirleri ve değişen ticaret akışları büyümeyi durduracak ve yeni krizlere yol açacaktır.

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Peki, bu ticaret savaşlarından birŞimdilik yok. İşaretler daha fazla tırmanışa işaret ediyor, Çin'in ihracat yasakları ve Trump'ın beklenen tarifeleri çalkantılı bir 2025 geçireceğimizi gösteriyor. Buradan ABD büyük bir yara alabilir. Çünkü Trump,farksız konumda.Küresel yatırımcılar 2024'ün çoğunuilgili sıkıntıları konusunda endişelenerek geçirdi. Önümüzdeki yıliç borcu 36 trilyon doları geçen ve dış yatırım almada zorlanan ABD'de olacak. Bu nedenleUkrayna, Rusya, Suriye, Panama, Kanada, NATO, BM, Almanya veya Fransa da değil.Asıl sorunhızla büyümesi. Bir bakıma. Zira şimdiyekadar ABDArtık hesap vermezamanı. Çin'in ticari darbeleri kuşku yokki Imperium Americana'nın maruz kaldığıaskeri, ekonomik ve jeopolitik krizlerihem içeride hem dışarıda daha da derinleştirecektir.