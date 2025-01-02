Dünya 2025'e umutla girerken siyonist İsrail rejiminin barbar soykırımlarına maruz kalan Gazzeli masumlar ise yeni yılın ilk sabahına yine katliamlarla uyandı. Gazze'de ölüm nöbetine başlayan anneler, bebekleri uyurken soğuktan donmasın diye sabaha kadar yanıbaşlarında bekliyor. Derme çatma çadırlarda bombalar, açlık, soğuk ve salgın hastalıkların pençesinde hayatta kalmaya çalışan Gazzelilere yönelik vahşete kimse dur diyemiyor.

Gazze'de sabah akşam bebeklerin, çocuk ve kadınların çığlıkları yankılanıyor. Ama dünya hâlâ sağır. Herkes kendi kirli jeopolitik hesaplarıyla meşgul. Batılı sadist liderlerle kartel medyası siyonazilerin suçlarını diplomatik numaralarla perdelemeye devam ediyor.

Firavunların bir hesabı varsa elbet Allah'ın da bir hesabı var. Bakmayın siz siyonist rejimin zafer naralarına. Gazze, Lübnan ve Suriye'deki yeni toprak işgalleriyle böbürlenmelerine. Siyonistler ne yapsa da İsrail devletinin artan kırılganlığını gizleyemiyor. Geri sayım başladı. Siyonizm karşıtı küresel tiksinme yayılıyor.

***

İsrail toplumu bile artık yolun sonunun geldiğini görüyor. Protestolarda Yahudiler,işlediği suçlarlatasvir eden pankartları boşuna taşımıyor. Bazı cephelerde kazansalar da siyonist rejim insanlığa karşı verdiği savaşı kaybetti. Hamas direnişi ve dünyanın Gazze'ye verdiği destek siyonizmin içeriden çatlamasına yol açtı.Sadece Yahudi halkı arasında değilyaşanıyor. Askeri kazanımların siyasi istikrar ve başarı getirmeyeceğini görüyorlar. Siyonist projede derin gedikler oluşuyor. Kriz derinleşiyor. Siyonizmin yeniden tanımlanmasını yani İsrail'deisteyenlerin sesi daha gür çıkıyor.İdeolojik çatlak her alandaki kutuplaşmayı tetikliyor. Soykırımcı İsrail için bir gelecek görmeyen kesimlergeçmesini talep ediyor. Tarihin ironisine bakın ki İsrail'deki bu varoluşsal krizleriddia ettiği bir zamanda ortaya çıkıyor. İsrail kendikurbanı oluyor. Savaşa şartlanan Yahudi toplumu,çıkmaz yol olduğunu görüyor.

***

Uluslararası baskı ve dünyanın soykırımcılardanYahudilerin kalbine korku salıyor. Gerçeği görenler,İsrail'in meşruiyetini aşındırıp onudönüştürdüğünün altını çiziyor.Kültürel, siyasi ve hukuki bedeller yanında soykırım stratejisinin sosyal ve ekonomik maliyetleri de artıyor. Askerler psikolojik sorunlarla boğuşuyor.raporuna göre Gazze saldırılarından sonraİsrail'in varlığını sürdüren siyasi ittifaklar zayıflıyor.İsrail toplumunu parçaladı ve benzeri görülmemiş biryol açtı. 2024'ün ilk yedi ayında 40 bin 600 İsrailli bir daha gelmemek üzere ülkeyi terk etti.yüzde 59'luk artış var. Ekonomistgidenlerin çoğu İsrail'intemsil eden elit sınıflar.Hâsılı kelam, Gazzeli çocuk ve kadınların kanı üzerine inşa edilen siyonist rejim için huzur yok. Sadece bitmeyen kaos var. Siyonizmin güvenli ülke, refah ve Yahudi birliği vaadidönüşmüş durumda. Çünkü İsrail'in en büyük düşmanı bizzat kendi siyonist ideolojisi.