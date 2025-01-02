Video Haber Bercan Tutar | İsrail'in en büyük düşmanı kendisi
Bercan Tutar | İsrail'in en büyük düşmanı kendisi

Bercan Tutar | İsrail'in en büyük düşmanı kendisi

02.01.2025 | 14:51

Bercan Tutar'ın 02.01.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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