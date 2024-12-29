Rusya, 2015'te devrik diktatör Beşar Esad'ın talebi üzerine Suriye'ye asker gönderirken üç jeopolitik kriteri baz aldı. İlki 2014'te Kırım'ın ilhakından dolayı Batı'nın uyguladığı izolasyonu aşmaktı. Aştı. İkincisi Suriye'yi katalizör olarak kullanıp SSCB'nin dağılmasından sonra Ortadoğu'daki azalan Rus nüfuzunu yeniden artırmaktı. Artırdı.

Üçüncüsü de DEAŞ'a karşı Batı ile aynı cephede yer alarak Ortadoğu'daki Hıristiyanların koruyucusu rolünü üstlenmek ve Rusya'yı Batı'ya Hıristiyan değerlerinin son kalesi olarak sunmaktı. Sundu.

Rusya, üç stratejik hedefine de ulaştı. Fakat Esad'ın devrilmesi bu başarılara gölge düşürüyor. Ancak Kremlin'in bu prestijkaybını avantaja dönüştürecek imkânlara da sahip olduğunu unutmayalım.

Zira başından beri Rusya'nın Suriye'ye müdahalesi Ukrayna ile bağlantılıydı. Kremlin, Kiev'deki Maidan protestolarını 2010'daki Arap Baharı'nın ve 2000'lerde Sovyet sonrası ülkeleri sarsan 'renkli devrimler'in uzantısı olarak algıladı.

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Batı'nın Rusya'yı kuşatmayı planladığına inanan Putin, Suriye'ye müdahaleyi DEAŞ ile savaşa endeksleyerek üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefledi. Amacına da ulaştı. Suriye'ye müdahaleden sonraKırım'ın ilhakından sonrakurdu.Rusyafüzeleri teslim etti. İlişkilerini derinleştirdiğiS-300'lerden sattı. Rusya'nın Suriye ve İran'a askeri desteği bölgedekidevletler ve Körfez ülkeleriyle çatışmaya dönüşmedi. Uçak krizine rağmen Türkiye ile stratejik ilişkiler bozulmadı. Bizesattı.Putin,Erdoğan'ın arkasında durdu. Nükleer santral ve yeni enerji anlaşmaları imzalandı.ile stratejik ilişkiler geliştiren Putin,Batı'ya karşı ortak strateji izleyecek kadar yakınlaştı.Hatta Suriye katalizörü ile Rusya'nın nüfuzude uzandı.Batılı ülkelerinmaruz kalan ülkelerinoldu.

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Ukrayna savaşı ile birlikte Putin elde ettiği prestijiolarak da kullandı. Çin, Hindistan, Vietnam, Brezilya, Türkiye, G. Afrika gibi ülkelerküresel cazibe merkezine dönüştü.Ancak savaş kazandırdığı Esad'ın Suriye'de barışı kaybederek Rusya'nın küresel jeopolitik kazanımlarını tehlikeye attığını görenBunu daederek yaptı.Bu hamlelerle Suriye'nin Rusya için ikinci Afganistan olmasını önlemeye çalıştı. Bir yere kadar başardı da.Çünkü Halep alınır alınmazŞam düştükten sonra da Ruselçiliğine muhaliflerin bayrağı çekildi.Yani İran gibi ideolojik davranmıyor. Önceliğiniveriyor.Bu yüzden Suriye'deki geçici hükümet ile Rusya yeni dönemde de ilişkilerin süreceğini açıkladı.Dolayısıyla Rusya'nın yeni dönemde degörülüyor.Hâsılı kelam büyük resme bakıncabütün dikkatini bundansonra Ukrayna cephesine ve Türkiye ile ilişkileriniderinleştirmeye verecektir.Kuşku yok ki Rusya ve Türkiye'nin yakaladığıyeni Suriye başta olmak üzere hemen her alandaki ilişkilere daha da güç katacaktır.