Türkiye her ne kadar Suriye'nin toprak bütünlüğü ve barışçıl geleceği için insanüstü bir gayret gösterse de bazı Batılı odak ve isimlerin iddialarından kurtulamıyor. Son iddialardan biri Türkiye'nin Suriye'yi 'ilhak senaryosu' ile ilgili.

Oysa Batı dünyası şimdiye kadar daha çok İsrail'in Suriye'yi parçalama ve yönetme projelerine yer veriyordu.

Bugünlerde ise 'Yeni Osmanlı' diye niteledikleri Türkiye'nin Suriye'ye yönelik stratejileri konusunda farklı ve ilginç görüşler dile getiriliyor.

Bu yorumların ana nedeni Türkiye'nin sahadaki ve masadaki karşı konulamayan ağırlığı. İkincisi de ABD ve Rusya gibi aktörlerin Türkiye'ye yönelik kurları yanında Şam'daki yeni geçiş hükümetinde sahip olduğumuz belirleyici rol.

Bütün bu faktörler ışığında Suriye'yi analiz eden aktörler karşılarında sadece Türkiye'yi görüyor. Nitekim BBC, CNN, NYT, FT, WSJ ve WP gibi Batılı kartel medyası bile Ankara-Şam arasındaki siyasi eşgüdüme işaretle yeni Suriye'de PKK/YPG'ye ne sahada ne de masada şans tanımıyor.

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Kuşku yok ki Türkiye'nindair en somut itiraf ABD Başkanıgelmişti.Trump'ın geçen haftalardaifadesini hatırlatanSuriye'nin bir bölümününmodel yoluyla Türkiye'ye bağlanacağı iddiasında bulunuyor.23 Aralık'taki "Suriye'de Türkiye ve İsrail: En iyi düşmanların ortak zemini" başlıklı yazısında şu an Suriye'de en güçlü aktörün Türkiye olduğunun altını çizen Yunan siyasetçinu şu sözlerle dile getirmiş:"Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde ve batısında geniş bir alanı doğrudan kontrol etmeyi başarmışken Kıbrıs örneği akla geliyor: Er ya da geç, vekil güçlerinin ele geçirdiği topraklarıbekleniyor."Böyle bir açılımdacivarındaki bölgelerleyaşadığıalanları ilhak edeceğini ileri sürüyorBogdanos.

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"Türkiye gibi İsrail de düşen Suriye devletinin bir parçasını kendine ayırmak istiyor" diyen Yunan siyasetçi, bilinçli bir şekildekoyuyor.Fakat hemen ardından Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana duruşunu itiraf ederek çelişkiye düşüyor.Bu çelişkiyi deanımsatarak ifade ediyorve böylece kendini çürütüyor.İçinde paradokslar ve önyargılar barındırsa da Yunan siyasetçi ve gazeteci Bogdanos aslındadair bir hakikati de çıplak ediyor.O da şu:bir asır önceanlaşmasıyla çizdiğiartık paramparça!Yeni bir dünya ve yeni bir Suriyekuruluyor.Kuruluş aşamasındaki bu yenidünyanın da yeni Suriye'nin de yeni Ortadoğu'nun da kilit ülkesi artık Osmanlı'nın vârisi olan Türkiye.Dünya bize böyle bakıyor. Bize bakan da Türkiye'deki bugörüyor.Haksız da sayılmazlar!