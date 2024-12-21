Suriye'deki devrim hemen herkese tarihi fırsatlar sunuyor. Hem iç hem de dış güçler eğer uzlaşabilirlerse yeni bir istikrar ve barış ortamı sağlanır. Fakat jeopolitik hırslar ve stratejik açgözlülük baskın gelirse kaotik statüko daha da alevlenerek devam eder.

Fakat bu kez konjonktür ülkemizden yana. Canla başla bölgedeki ateşi söndürmeye çalışan Türkiye'nin eli bu kez çok daha güçlü. Ancak Suriye'nin çehresini değiştiren halk devriminde gözler yapıcı olan Türkiye ve Katar dışında yıkıcı konumdaki İsrail ve ABD üzerinde de odaklanıyor.

Yeni süreç konuşulurken İran, Rusya, Körfez ülkeleri ve hatta Suriye'nin eski efendisi Fransa'nın ise esamisi bile okunmuyor. Şunu da belirtelim ki Suriye'deki gelişmelerden dolayı özellikle İsrail ve Amerikalı neo-conlar zafer sarhoşluğu içinde.

Siyonist-Evanjelik lobinin medya organları, Hamas'ın Aksa Tufanı Taarruzu'nu gerçekleştirdiği 7 Ekim 2023 ile Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024 arasındaki 14 aylık zaman dilimini 'tarihin hızlandırıldığı aşama' olarak niteliyor.

Bazı çılgın Siyonistler ise bu süre zarfında Ortadoğu'nun gelecekte II. Sykes-Picot diye nitelenebilecek köklü jeopolitik dönüşümlerden geçtiğine inanıyor.

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Siyonist lobinin tek ve en büyük endişesiile çok iyi bir frekans yakaladığını söyleyen20 Ocak'ta yemin ettikten sonra izleyeceği politikalar.Zira her ne kadar Trump'ın kabinesi yeminlidoldurulmuş olsa dabütün kirli hesapları altüst ediyor.Hem sahadaki ve masadaki özgül ağırlığımız hem de yeni ABD Başkanı, İsrail'in bölgeye yönelik kirli stratejilerinin yeni dönemde birçok engelle karşı karşıya kalabileceğinin birer göstergesi olarak okunuyor.Çünküsonra sınırlarımızı keyfi olarak şekillendirenAvrupalı güçlerin ülkemizihapsettiğiBunun en büyükkanıtlarından biri deŞam'da attığı zaferturuydu.Kuşku yok kiŞu an İsrailve ABD kendilerini kazanan taraf diyelanse etse de onlar da en az diğeraldı.

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İsrail ve ABD, İran ile Rusya'nın kaybını kendi hanelerine kazanç diye yazarak teselli buluyor. Varsın bulsunlar. Fakatbütün sinsi projeleri akamete uğratacağının da farkındalar.Zirateçhizatlı bir aktörün bulunduğuyerde hiçbir sömürgeci gücündaha fazla barınamayacağını iyi biliyorlar.Dolayısıyla, şimdiye kadar ülkemizekarşı güdümlü birer füzeye dönüştürülenbütün siyasi, tarihi, toplumsal vekültürel tuzakları tuzla buz edecektir.Çünkü Lozan'dan berihaline getirilen farklılıklarartık bize karşı kullanılan bir silaholmaktan ziyade bizi daha dadinamik, tarihi ve toplumsalbirer manivelaya dönüşecektir.Hâsılı kelam, kılavuzusadece ülkemizdeki değil bölgemizdeki bütün sömürgeci denge ve denklemleri de yıkıp yeniden kuracaktır.