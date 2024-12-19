Batı için asıl korku Türkiye'nin Suriye'de elde ettiği zaferle Doğu Akdeniz'deki enerji mimarisini yeniden şekillendirmesidir. Denilebilir ki Batı dünyası, Suriye'deki halk devriminin Ankara ile Pekin, Tahran ve Moskova arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceğinden ziyade giderek güçlenen Türkiye'nin Doğu Akdeniz enerji jeopolitiğinde yol açacağı tsunami ile daha fazla ilgileniyor.

İngilizlerin düşünce kuruluşu Chathan House'un da işaret ettiği gibi Türkiye, Doğu Akdeniz dâhil küresel enerjisi haritalarında hem kaynakların kontrolü hem dünya pazarlarına aktarılması açısından kilit aktör konumunda.

Nitekim Yunan medyası Türkiye'nin devreye sokacağı yeni Suriye faktörüyle Doğu Akdeniz'deki enerji savaşlarında dengeleri altüst edeceğini yazıyor. Haksız da sayılmazlar. Kathimerini'nin Suriye ile imzalanacak bir deniz yetki anlaşmasını en kötü senaryo diye nitelemesi boşuna değil.

Kuşku yok ki ABD'nin gözü 1980'lerdeki İran-Irak savaşından bu yana Hazar ve Aden Körfezi arasındaki enerji zengini bölgedeydi. 23 Ocak 1980'de ilan edilen Carter Doktrini'nde ABD'nin ana hedefi üç denizi kontrol etmekti. O üç deniz de Umman Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'di. CENTCOM, 1 Ocak 1981'de bunun için kuruldu.

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ABD'nin 2001'den sonrabahanesiyle devreye soktuğu küreselstratejide de öncelikli amaçsona eren hat üzerindekiülkelerin yer aldığı Doğu Akdeniz'dekikaynakların vede kapsayan enerji nakil yollarınınher açıdan kontrol edilmesiydi.Bu nedenle 2011'de başlayan Arap devrimleriyle Tunus 'tan Suriye'ye kadar uzananbirer birer yıpratıldı.Arap devrimlerininDoğu Akdeniz'dekikeşfettiği 900milyar metreküplük dev gaz rezervlerindensonra başladığını unutmayalım.Çünkü Doğu Akdeniz havzasındaki devasa gaz rezervleri hembir alternatif oluşturuyor hem de bu enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılmasında Doğu Akdeniz çevresindeki aktörleri vazgeçilmez kılıyor.Şimdi Suriye'deki başarı bu kirli planlaraindirecek ve Doğu Akdeniz'deki enerji savaşlarındaçevirecektir.

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