Yaptığı hamlelerle bölgesel ve küresel dengelere yeniden format atan Türkiye sadece Suriye'deki halk devriminde değil devrim sonrası geçiş ve inşa sürecinde de en belirleyici aktör konumunda. Nitekim Suriye'nin geleceğine dair diplomasinin merkezinde yine Türkiye var.

Dolayısıyla dün Ürdün'ün Akabe kentindeki zirvede yanına dost ülke Katar'ı da alan Türkiye bir bakıma yeni Suriye'nin temsilcisi olarak hareket etti.

Sayın Hakan Fidan, Arap Birliği ülkelerinin yanı sıra BM, ABD ve AB'nin de katıldığı zirvede Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği, istikrarı ve ülkenin terör örgütlerinden arındırılması gibi temel taleplerimizin altını bir kez daha çizdi.

Türkiye ile Katar bundan sonraki uluslararası zirvelerde de yeni Suriye yönetiminin diplomatik kazanımları için önemli roller üstlenecek.

Çünkü iki ülke de Suriye'deki yeni yönetimle daha muhalefet oldukları dönemden bu yana çok yakın ve stratejik ilişkilere sahip.

Haliyle Ankara ve Doha, Akabe'de yaptıkları hamleyi uluslararası tüm platformlara da taşıyacak.

***

Unutmayalım ki Şam düşmeden bir gün önceDışişleri Bakanı Hakan Fidan 'ın katıldığıBu gerçeği o günde tıpkıgibi 'Esad fırsatı kaçırdı' sözleriyle vurgulamıştı.Sayın Fidan da Doha'daki görüşmelerin bazı detaylarını vermeye başladı. Fidan, Doha'da Rus ve İranlı bakanları ikna edip '' aktardı.Ayrıca Fidan, Türkiye'nin kararlılığını görenve bu telefondan sonra Esad'ın ülkeyi terk etme kararı aldığı bilgisini de paylaştı. Haliyle Suriye'deki halk devrimindeböylece tescillenmiş oluyor.Üç gün önce de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) BaşkanıŞam'daydı. Emevi Camii'nde namaz kıldı. Ardından Esad'ı deviren Heyet Tahrir'üş Şam'ın (HTŞ) lideri

***

Arabadaki Kalın-Golani karesi tarihiydi. Zira bu, Türkiye'nin yeni Suriye yönetiminin anakonumunu daha da kuvvetlendiren dünyaya verilmiş güçlü bir mesajdı.Zaten Sayın Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçenBu kareyle bu kanı da böylece doğrulanmış oldu.Sayın Kalın'dan sonra Katar'dan bir heyetin de Şam'a gitmesi bekleniyor. Çünkü Katar ile Türkiye, özellikleSuriye'dekikonumunda. İlki Türkiye'nin yeni yönetiminsağlayacak süreci idare etmesindenkaynaklanıyor.İkincisi de Suriye'deveönlemek içinTürkiye ile Katar, HTŞ liderliğindeki geçicihükümete her türsağlıyor.İşte bu nedenle Türkiye, yalnızrolüyle değilgeçiş sürecindeki hükümete sunduğu imkânlarlada Suriye'nin geleceğinde en kilit aktörolacağını dost ve düşman herkese gösteriyor.Zira Türkiye'nin ana stratejisi yeni Suriye'ninolmasıdır. Dolayısıyla Suriye'nin geleceği için verilen çetin mücadele daha yeni başlıyor.