Yaptığı hamlelerle bölgesel ve küresel dengelere yeniden format atan Türkiye sadece Suriye'deki halk devriminde değil devrim sonrası geçiş ve inşa sürecinde de en belirleyici aktör konumunda. Nitekim Suriye'nin geleceğine dair diplomasinin merkezinde yine Türkiye var.
Dolayısıyla dün Ürdün'ün Akabe kentindeki zirvede yanına dost ülke Katar'ı da alan Türkiye bir bakıma yeni Suriye'nin temsilcisi olarak hareket etti.
Sayın Hakan Fidan, Arap Birliği ülkelerinin yanı sıra BM, ABD ve AB'nin de katıldığı zirvede Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği, istikrarı ve ülkenin terör örgütlerinden arındırılması gibi temel taleplerimizin altını bir kez daha çizdi.
Türkiye ile Katar bundan sonraki uluslararası zirvelerde de yeni Suriye yönetiminin diplomatik kazanımları için önemli roller üstlenecek.
Çünkü iki ülke de Suriye'deki yeni yönetimle daha muhalefet oldukları dönemden bu yana çok yakın ve stratejik ilişkilere sahip.
Haliyle Ankara ve Doha, Akabe'de yaptıkları hamleyi uluslararası tüm platformlara da taşıyacak.
***
Unutmayalım ki Şam düşmeden bir gün önce Esad'ın kalemi 7 Aralık'ta
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
'ın katıldığı Doha Zirvesi'nde kırılmıştı.
Bu gerçeği o gün Katar Emiri Es-Sani
de tıpkı Sayın Erdoğan
gibi 'Esad fırsatı kaçırdı' sözleriyle vurgulamıştı.
Sayın Fidan da Doha'daki görüşmelerin bazı detaylarını vermeye başladı. Fidan, Doha'da Rus ve İranlı bakanları ikna edip 'rejimin muhaliflere karşı hava saldırılarını nasıl önlediklerini
' aktardı.
Ayrıca Fidan, Türkiye'nin kararlılığını gören Rus ve İranlı bakanların Esad'a telefon ettiğini
ve bu telefondan sonra Esad'ın ülkeyi terk etme kararı aldığı bilgisini de paylaştı. Haliyle Suriye'deki halk devriminde Türkiye'nin oynadığı tarihi rol
böylece tescillenmiş oluyor.
Üç gün önce de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Sayın İbrahim Kalın
Şam'daydı. Emevi Camii'nde namaz kıldı. Ardından Esad'ı deviren Heyet Tahrir'üş Şam'ın (HTŞ) lideri Muhammed Golani'nin sürdüğü araba ile camiden ayrıldı.
***
Arabadaki Kalın-Golani karesi tarihiydi. Zira bu stratejik kare
, Türkiye'nin yeni Suriye yönetiminin ana destekçisi, hamisi ve rehberi
konumunu daha da kuvvetlendiren dünyaya verilmiş güçlü bir mesajdı.
Zaten Sayın Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Fidan ve Kalın ikilisi, Suriye'deki tarihi devrimin arkasındaki beyinler olarak görülüyordu.
Bu kareyle bu kanı da böylece doğrulanmış oldu.
Sayın Kalın'dan sonra Katar'dan bir heyetin de Şam'a gitmesi bekleniyor. Çünkü Katar ile Türkiye, özellikle iki konuda
Suriye'deki yeni yönetimin adeta can damarı
konumunda. İlki Türkiye'nin yeni yönetimin diplomatik engelleri aşarak uluslararası tanınmasını
sağlayacak süreci idare etmesinden
kaynaklanıyor.
İkincisi de Suriye'de sorunsuz dönüşümü güvence altına almak
ve devlet aygıtlarının çöküşünü
önlemek için
Türkiye ile Katar, HTŞ liderliğindeki geçici
hükümete her tür siyasi, ekonomik ve bürokratik desteği
sağlıyor.
İşte bu nedenle Türkiye, yalnız Esad'ı deviren halk devrimindeki
rolüyle değil
geçiş sürecindeki hükümete sunduğu imkânlarla
da Suriye'nin geleceğinde en kilit aktör
olacağını dost ve düşman herkese gösteriyor.
Zira Türkiye'nin ana stratejisi yeni Suriye'nin bölgesel ve küresel hedeflerimizle uyumlu
olmasıdır. Dolayısıyla Suriye'nin geleceği için verilen çetin mücadele daha yeni başlıyor.