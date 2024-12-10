27 Kasım 2024'te İdlib'den harekete geçen Suriye muhalefetinin 8 Aralık'ta Şam'a girip 61 yıllık Baas rejimini ve lideri Beşar Esad'ı 11 gün içinde devirmesi, biri yakın diğeri uzak iki kritik faktörün sonucudur.

İlk, en yakın ve en yakıcı faktör, Esad'ın destekçisi aktörlerin Türkiye'nin kırmızı çizgilerini aşmasıdır. Bu bağlamda Suriye'deki değişim ve dönüşümün en büyük kazananı Türkiye'dir. Nitekim ABD, Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak Türkiye'yle tam angajman içinde hareket ettiğini itiraf etti.

Rejimin çöküşünün diğer "iki uzak nedeni"ne gelince... Rusya ve İran'ın açık desteği yanında ABD, İsrail ve Körfez'in örtülü payandasıyla ayakta durabilen Esad'ın bu kadar hızlı yıkılmasının diğer iki etkeni ise Lübnan ve Ukrayna'daki savaşlardır. Bir bakıma Esad, iki sponsoru Rusya ve İran'ın bu savaşlarla meşgul olmasının kurbanı oldu.

Yani Rusya jetleri ve İran'ın vekil gücü Hizbullah milisleri koltuk değnekleri olmayınca rejim ufak bir itmeyle devriliverdi.

***

Rejimin çökmesi hâliyle ana sponsorları konumundaki Rusya ve İran'ın uluslararası alandaki prestijlerine de ağır bir darbe indirdi. Sadece Rusya ve İran değilevdeki hesapları da çarşıya uymadı.Zira İsrail ile ABD ve Avrupa'nın amacıBu nedenleNe var ki Türkiye'nin sürpriz hamleleri herkesi ekarte etti. İşte bu yüzden İsrail ile Batı'nın etekleri şimdiden tutuşmuş halde.gibimedya organları, rejimin devrilmesininişaret ediyor.Bunu dacümlesinden de anlaşılacağıüzere İsrail ve Batı endişeli bir bekleyişiçinde. Bazıları kuyruğu dik tutsa dayüreklerindekorkuya yol açıyor.

***

Çünkü Türkiye'nin masada ve sahada elde ettiği üstünlüğü kolay kolay elden bırakmayacağını iyi biliyorlar. Kuşku yok ki ülkemizin bundan sonraki süreçte Suriye'nin geleceğindekidaha da artacaktır.Bunun da inkâr edilemeyecek birçok nedeni var. En önemlisi degüçlerin Suriye'de tetiklediği çok katmanlıÜstelik NATO üyesi Türkiye'nin bütün çözüm çabalarını görmezden geldiler. Harekete geçmeyi reddederekyol açtılar.Çünkü asıl hedef Suriye değil Türkiye'ydi.işgal ve darbe girişimiyle ortaya çıktı ki Suriye muhalefetine destek verenBunu gördük.Dolayısıyla Reis, kendisini darbeyle devirmek isteyengerçek bir devrim dersi verdi. Birini devirmenin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösterdi. Boşunadememişler.