Suriye'de muhaliflerin elde ettiği başarıların arkasındaki potansiyel ve gizil güç olarak hemen herkes Türkiye'yi işaret ediyor. Her ne kadar Türkiye resmi olarak gelişmeler için 'Müdahil değiliz' dese de bütün dünya, muhaliflerin Ankara'nın yeşil ışığı olmadan hareket edemeyeceği kanısında. Haklılar da.

Bu bağlamda Türkiye'nin sadece Suriyeli muhalifler üzerinde değil diğer aktörler üzerinde de özgül ve stratejik ağırlığı sanılandan çok daha fazla. Çünkü diğer aktörlerin Suriye'ye dayattığı bütün senaryolar çöktü. Şu an Suriye'de ABD, Rusya ve İran "out", Türkiye ise "in" konumunda.

Zira ABD'nin savunduğu 'terör projesi" de tutmadı. Rusya ve İran'ın desteklediği Astana projesi de.

Şimdi Türkiye'nin öncülük ettiği yeni bir proje hayata geçiriliyor. Buna "Doha projesi" diyebiliriz. Bu projeyi ABD ve Rusya kerhen de olsa destekliyor. Asıl omuz verenler ise Körfez ülkeleri ve Arap dünyası.

Nitekim muhaliflerin kısa sürede Halep, Tel Rıfat ve Hama'dan sonra Humus üzerinden Şam'ı kuşattığı bir dönemde Arap ülkeleri geri çağırdıkları elçilerini yeniden Suriye'ye gönderdi. Amaçları Esad'ı siyasi çözüme ikna etmek.

***

duruyor.oluşturmaçabası içinde. Ne var ki ezberbozan hamlelerle bölgesel ve küreselkonjonktürgösteriyor.Çünkügiderek derinleşiyor. Bu aşamadaİkinci kez seçilenile birlikte ABD'nin Suriye'den çekilmeseçeneğinin yeniden dillendirilmesiboşuna değil. Zirayeniden alevleniyor.Yeni süreçtehazırlıklarına başlayanABD, bu mücadeledeözelbir çaba sarf ediyor.bir stratejiizliyor.Öyle görünüyor ki Türkiye'ninartık sona eriyor. Bağımsız ve kararlı bir strateji izleyen Türkiye, Suriye'deki son gelişmelerden de anlaşılacağı üzere

***

Bu durumda bazı aktörlerin Türkiye'yi yanına çekerek güç ve avantaj elde etme dönemi tarihe karışıyor. Bunun yerinesayfası açılıyor.Türkiye bir bakıma oraya buraya çekiştirilenolmaktan çıkıyor. Farklı blokların çıkarlarını dengeleyen ya da onlar arasında bağlantı sağlayan bir köprü olmak yerinedönüşüyor.İşte Türkiye'nin Suriye'de bu kadar öne çıkmasının altındaki nedenlerden bazıları bunlar. Her şeyi uzun uzun anlatmak lazım. Ama yer darlığından dolayı çoğunu sadece ima ile geçiyoruz.Hâsılı kelam nereden bakılırsa bakılsın gelinen kritik aşamadagereği askeri, tarihi, coğrafi ve siyasi açıdanbir kez daha tescillendi.Nitekim ülkemizin dostlarını coşturan ve düşmanlarına da hafakanlar yaşatan Suriye'deki gelişmeler bu gerçeğin en somut birer göstergesi.