Dünyanın Gazze'deki soykırımı durduracak görüşmeler ile Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasında ilan edilen ateşkese yoğunlaştığı bir dönemde Suriye'de muhalifler ile rejim arasında çatışmalar yeniden alevlendi. 27 Kasım sabahı İdlib'de bulunan Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ile diğer silahlı muhalif gruplar, ülkenin ikinci büyük kenti Halep'e doğru harekete geçti. Ve üç gün sonra da 2016'da terk ettikleri Halep'i rejim güçlerinden tekrar aldılar.

Gözlerin çevrildiği ABD, olayla ilgilerinin bulunmadığını söyledi. İran ise İsrail ve ABD'yi işaret etti. Rusya, Şam'a arka çıkarken Türkiye'nin pozisyonunu Sayın Fidan, "İdlib'de karmaşık bir yapı var. Yeni bir göç dalgasının oluşmaması için tarafların provoke edilmemesine uğraşıyoruz" sözleriyle açıkladı.

Çünkü HTŞ güçleri Halep'e doğru harekete geçmeden önce İdlib, Suriye'deki silahlı muhalefetin son büyük kalesiydi. 2017'de Astana barış sürecinin bir parçası olarak Rusya, Türkiye ve İran, İdlib'de çatışmaları önlemek için 'gerginliği azaltma bölgeleri' kurmayı kabul etti.

Hedef çatışmaları bitirip siyasi çözüm için koşulları oluşturmaktı. Ne var ki bu fırsat değerlendirilemedi. İhmal edilen her fırsat gibi bu da karşımıza yeni bir kriz olarak çıktı.

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Stratejik çıkarları ve yeni birendişesiyle hareket eden Türkiye, İdlib'deki askeri varlığını artırdı. Bazı muhalif güçleri destekledi ve bir gözlem noktası ağı kurdu.Fakat alınan tüm önlemlere rağmen insani durum kötüleşti. Buna İdlib'in stratejik önemi de eklenince bölgenin kontrolü tüm taraflar için bir öncelik haline geldi.Bu nedenle Suriye'deki yeni kriz en çok da ABD ve İsrail'in elini rahatlatıyor. Zira bu kriz yoluylaortaya çıkıyor.Çünkü Halep'teki kriz ABD ve İsrail'in dikkatleridurumdan uzaklaştırmasına, Rusya'nın Oreşnik füzesiyle elde ettiği prestiji sarsmasına ve Moskova'yı Suriye'de meşgul etmesine yarıyor. Suriye'deki krizin öncelikli hedeflerinden biri deduruşudur. Ankara'nın Rusya ve İran karşıtı ittifaklara katılmamasını cezalandırmaktır. Türkiye ile yeni bir sayfa açmak isteyende var.

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İran'a gelince... Suriye'de alevlenen yeni bir savaş Hizbullah ile ateşkese varılmasından sonrade amaçlıyor. Suriye'de alevlenen çatışmalar en çok da Türkiye, Rusya, İran ve Şam ile diğer aktörler arasındakonsensüsü bozma riskini taşıyor.Ayrıca kaosun yeniden ivme kazanması Türkiye için yeni bir mülteci dalgası ve artan güvenlik tehditleri de demek.En önemlisi de ülkemizin Suriye'dekiyapacağı harekâtları da zorlaştıracaktır. Bu çatışmalardışında Rusya ve İran ile ilişkilerimizi geren hayli riskli bir potansiyele de sahip.Sözün özü çokkarşı karşıyayız.İstikrar içinve bölgesel koordinasyonlarınsağlamlaştırılmasına ihtiyaç var.Eğer bunu yapabilirsek dış güçlerin bölgeyidönüştürmesini engelleriz. Yoksa bize dayatılan krizler daha da derinleşecektir. Buna fırsat vermemek lazım.