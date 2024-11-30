Küreselci kartel medyanın da artık itiraf ettiği gibi sadece ABD'de değil dünyada da Donald Trump fırtınası esecek. Bu fırtına bazı yerlerde doğal olarak yıkımlara yol açacak. Felakete maruz kalacakların çoğunun Joe Biden'ın dümen suyundan giden Avrupalı ülkeler olduğunu söylemeye gerek yok. Hatta kabinesinde birçok azılı siyoniste yer vermesine rağmen İsrail'de bile gözle görülür bir Trump endişesi hâkim.

Sadece rahat olan iki ülke var. Biri Türkiye, diğeri Rusya. Bu rahatlık sadece Sayın Erdoğan ve Vladimir Putin'in, Trump ve en güvendiği yeni küresel diplomatı Elon Musk ile sahip olduğu kişisel ilişkilerden kaynaklanmıyor.

Bunun ana nedeni, Türkiye ile Rusya'nın küresel ve bölgesel siyasette sahip oldukları ağırlık. Dolayısıyla Trump'ın ikinci çağında Amerikan dış siyasetinde en dikkate değer aktörler Ankara ve Moskova olacak.

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Zaten bunun işaretlerini görmeye de başladık. Zira ABD'deki güç değişimine en hazırlıklı ülkelerden biri olan Türkiye, yaptığı hamlelerle ezberleri bozup iç cephesini sağlamlaştırarak küresel diplomasideki pozisyonunu daha da perçinledi.

Nitekim Türkiye'nin bu stratejisinin etkisi Trump daha göreve başlamadan her yerde hissediliyor. Suriye'de Biden dönemindeki statüko sarsılıyor. Gazze'de oyunun kuralları yeniden belirleniyor. Avrupa'da terör örgütü PKK'ya yönelik son dönemde yoğunlaşan operasyonlar dikkat çekiyor.

ABD ve Avrupa ile Türkiye arasındaki makas gözle görülür şekilde kapanıyor. Batılı akademi ve siyaset dünyası ile medyada Sayın Erdoğan'ın realist diplomasisini alkışlayan analizler artıyor.

Çünkü şu anki mevcut düzenin de kurulacak yenidünya düzeninin de en kilit ülkesi Türkiye. Türkiye'yi by-pass eden hiçbir projenin ne bu bölgede ne de küresel sahnede başarıya ulaşma şansı yok.

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ABD'nin ve Avrupa'nın bu realiteyi yani yeni Türkiye'yi ve yeni dünyayı kabul etmesi biraz sancılı oldu. Zaman aldı. Fakat bükemedikleri eli artık sıkıyorlar. Hatta bize en düşman organlar bile Türkiye'nin küresel ve bölgesel dengelerdeki vazgeçilmezliğini itiraf ediyor.

Son olarak İsrail'in Haaretz gazetesi, Gazze'deki barış ve ateşkes görüşmelerinde merkezi rolü Türkiye'nin üstlendiğini yazdı.

İsrailli kaynaklar gazeteye, "Erdoğan, Gazze'de hayranlık duyulan bir figür. İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerde onu bir aktör olarak konumlandırmak oyunun kurallarını değiştirebilir. Rehine anlaşmasını ya da Gazze'nin yeniden inşasını mümkün kılabilir. Birçok açıdan ABD ve İsrail, Türkiye'ye diğer aktörlerden çok daha fazla güvenebilir" ifadelerini kullandı.

Hâsılı kelam, ülkemiz her yerde insanlığın, barışın, istikrarın ve umudun sancaktarlığını yapıyor. Bu yüzden Türkiye faktörü her tür bölgesel ve küresel denklemlerde hayati bir rol oynuyor.