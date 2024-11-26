Bugün dünya, tarihin herhangi bir zamanından çok daha kritik bir sürecin içinde. Bunun nedeni de ABD liderliğindeki Atlantik'in üç cephede verdiği mücadeleden de umduğunu bulamamasıdır. İsrail eliyle devam ettirilen Gazze ve Lübnan'daki soykırım katliamları ters tepiyor.

Türkiye ve İran'ın gösterdiği direnç, emperyal oyunu bozuyor. Ukrayna cephesinde Rusya'ya karşı istenilen stratejik hedeflere ulaşılamadı. Asya- Pasifik'te ise Çin'i kuşatma ve frenleme hamleleri akamete uğruyor.

Öyle ki her taraftan sıkışan Amerikan yönetimi, dünyanın en büyük nükleer gücü Rusya'ya saldırma çılgınlığını dahi göze alabiliyor. Bu beyhude hamle, küresel üstünlüğü yeniden tesis etmeye yönelik umutsuz bir çabadır.

Pentagon, küresel hegemonya için gerekirse nükleer çatışmaya bile girişeceğini söyleyerek "Ya benim liderliğimi kabul edersiniz ya da dünyayı yakarım" tehdidinde bulunuyor. Bu histerik açıklamalar Batı tarafından uyuşturulan ve Batılı değerlerin narkotik etkisi altındaki insanlığın uyurgezerlik hâlinden uyanmasına vesile oluyor.

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Zira saçma ve nihilist küresel kandırmacanın artık sonuna gelindi. Batılı halklar bile gerçeği görmeye başladı. Sadece sadist siyasi sınıflar vehakikati kabullenemiyor.OysaYani paradoksal görünse debahsedilen bugünlerdeaslında biz bu savaşın bitişinin yol açtığısancılarla boğuşuyoruz.Batı dünyaya ve insanlığa karşı verdiği barbar ve hunhar mücadeleyi kaybetti. İnsanlık tarihinde buBeş asır sonra insanlık ilk kez Batı'nın sömürgeci boyunduruğundan kurtulmanın fırsatını yakaladı.Barbar katliamlarla, bölgesel kaos planları veya uzun menzilli füzeler ya da nükleer saldırı tehdidiyle bu süreci tersine çevirmek artık mümkün değil. Öyle ki Batılı sömürgeci ve soykırımcı müesses nizamı avucunun içine alan Siyonist-Evanjelik lobiağır darbeler alıyor.

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Kan, talan, yağma, terör ve soykırımla kurduklarıÖrneğin, Batılı halklar dahi Yahudilere sırtını dönmeye başladı. Avrupalı en sadık müttefikleri bile ABD'nin Ukrayna savaşını desteklemeyi bırakıyor.savaş ve insanlık suçu işlemişşahısları mahkûm eden kararından sonrasırasoykırımcı ve sömürgeciİsrail devletini mahkûm etmesine gelecek.Gidişat onu gösteriyor.Zira dört bir yandan darbeler alıyorlar. Basit gibi görünse de küresel hissiyatı yansıtması bakımından önemli bir hamle degeldi.Bu tanım hâliyle öfkeye yol açtı.Zira Wikipedia'nın 2023 sürümü siyonizmi 19. yüzyılda doğan ve Yahudilerin kendi kaderini tayin hakkını güvence altına almaya çalışanşeklinde tarif ediyordu. Hâsılı kelam,tezgâhından sonra emperyalistlerin devreye soktuğu neo-kolonyaliststratejisi de çöküyor. BuBatı'nın maruz kaldığı hezimetin en somut resmidir.