ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın azılı siyonistlerden kurduğu kabine ile iyice gaza gelen soykırımcı İsrail rejiminin Ortadoğu fantezileri sınır tanımıyor.

Zafer sarhoşluğuna kapılan İsrail tüm bölgeyi katı ve kaba askeri güçle yeniden şekillendirme planları yapıyor.

Oysa bazı muharebelerde üstün gelmenin savaşı kazanmaya yetmeyeceğini acı şekilde öğrenecekler.

Her şeye gücünün yettiğine inanan bir halisünasyonun pençesindeki İsrail, Gazze ve Lübnan'dan sonra bölgeye yönelik orta ve uzun vadeli hedeflerini artık açıkça dile getiriyor.

Bu nedenle olsa gerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ortadoğu'yu yeniden dizayna girişen eski ABD Başkanı George W. Bush'un kullandığı 'şeytan üçgeni' retoriğini yeniden tedavüle soktu.

Bu söylem benzerliği bir tesadüf değil. İktidarı önce dilde kurmaya inanan siyonistler, Amerikalı neo-conların yarım kalan Büyük Ortadoğu Projesi'ni tamamlayacaklarına inanıyor.

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Bu da bize İsrail'in hedefininortadan kaldıraraketmenin, Lübnan'ı işgal edip İran'ı vesayet altına almanın çok ötesine uzandığını gösteriyor.İsrail kendini birdiye sunuyor. Tam bir Mesihçi haletiruhiye ile hareket ediyor. Kendini hem Lübnan halkının hem İran halkınınolarak görüyor.Vahşetinidiyelanse ediyor. Ancak 'barbarlarakarşı savaşanmedeni İsrail' hokkabazlığıartık tutmuyor.Ayaklanan küresel vicdan vealdığı karar, İsrail'inkâbusa dönüşme ihtimalini giiderek artırıyor.Nitekim İsrail rejimi, Batı Şeria'dakiadı altında Filistinlilere yönelik estirdiği terör ve şiddet stratejisini UCM'nin kararından sonra askıya aldı.

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Yeni süreçte başınıçektiği aktörler İsrail'i askeri ve ekonomik ambargo ile nefessiz bırakabilir. Bazı Batılı ülkelerlede destek vereceği bu hamle kuşku yok kiuygulanan ambargolardan çok daha etkili olacaktır.Çünküküçük bir ülke. ÖzellikleKörfez'deki aktörlerin devreyegirmesideğiştirecektir.Zira sadece Trump ve ailesi için değil aynı zamanda onun etrafındaki isimlerle diğer Batılı siyasiler için deen kazançlı emeklilik kapısıdır.Ne var ki Körfez ülkeleri artıkdeğil. İran konusunda Körfez ülkeleri şu an Trump'ın 2017'deki döneminden farklı bir konumda.ABD liderliğinin kararsızlığıneden oldu.Körfez bugün ABD ve İsrail'e artık daha az bağımlı. Dolayısıyla yeni dönemde diğer etkenler yanında Körfez lobisinin gücü,en etkili silahlardan biri olarak çıkacaktır karşımıza.Diğerleri bir yana sırf bu faktör bilebütün bölgesel fantezilerini kâbusa çevirecektir.