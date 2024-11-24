ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın azılı siyonistlerden kurduğu kabine ile iyice gaza gelen soykırımcı İsrail rejiminin Ortadoğu fantezileri sınır tanımıyor.
Zafer sarhoşluğuna kapılan İsrail tüm bölgeyi katı ve kaba askeri güçle yeniden şekillendirme planları yapıyor.
Oysa bazı muharebelerde üstün gelmenin savaşı kazanmaya yetmeyeceğini acı şekilde öğrenecekler.
Her şeye gücünün yettiğine inanan bir halisünasyonun pençesindeki İsrail, Gazze ve Lübnan'dan sonra bölgeye yönelik orta ve uzun vadeli hedeflerini artık açıkça dile getiriyor.
Bu nedenle olsa gerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ortadoğu'yu yeniden dizayna girişen eski ABD Başkanı George W. Bush'un kullandığı 'şeytan üçgeni' retoriğini yeniden tedavüle soktu.
Bu söylem benzerliği bir tesadüf değil. İktidarı önce dilde kurmaya inanan siyonistler, Amerikalı neo-conların yarım kalan Büyük Ortadoğu Projesi'ni tamamlayacaklarına inanıyor.
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Bu da bize İsrail'in hedefinin Hamas ile Hizbullah'ı
ortadan kaldırarak Filistin'i tamamen ilhak
etmenin, Lübnan'ı işgal edip İran'ı vesayet altına almanın çok ötesine uzandığını gösteriyor.
İsrail kendini bir Mesih
diye sunuyor. Tam bir Mesihçi haletiruhiye ile hareket ediyor. Kendini hem Lübnan halkının hem İran halkının hem Kürlerin hem de Dürzülerin kurtarıcısı
olarak görüyor.
Vahşetini 'iyiye karşı kötünün savaşı'
diye
lanse ediyor. Ancak 'barbarlara
karşı savaşan
medeni İsrail' hokkabazlığı
artık tutmuyor.
Ayaklanan küresel vicdan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM)
aldığı karar, İsrail'in Ortadoğu ülkelerine dair sömürgeci, işgalci ve ırkçı hayallerinin
kâbusa dönüşme ihtimalini giiderek artırıyor.
Nitekim İsrail rejimi, Batı Şeria'daki 'idari gözaltı'
adı altında Filistinlilere yönelik estirdiği terör ve şiddet stratejisini UCM'nin kararından sonra askıya aldı.
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Yeni süreçte başını Türkiye ve Körfez ülkelerinin
çektiği aktörler İsrail'i askeri ve ekonomik ambargo ile nefessiz bırakabilir. Bazı Batılı ülkelerle 'Küresel Güney'in
de destek vereceği bu hamle kuşku yok ki Rusya veya İran'a
uygulanan ambargolardan çok daha etkili olacaktır.
Çünkü İsrail, Batı'ya oldukça bağımlı
küçük bir ülke. Özellikle
Körfez'deki aktörlerin devreye
girmesi dengeleri
değiştirecektir.
Zira sadece Trump ve ailesi için değil aynı zamanda onun etrafındaki isimlerle diğer Batılı siyasiler için de Körfez lobisi
en kazançlı emeklilik kapısıdır.
Ne var ki Körfez ülkeleri artık çantada keklik
değil. İran konusunda Körfez ülkeleri şu an Trump'ın 2017'deki döneminden farklı bir konumda.
ABD liderliğinin kararsızlığı Körfez ülkelerinin küresel ağlarını ve ortaklıklarını etkili bir şekilde çeşitlendirmesine
neden oldu.
Körfez bugün ABD ve İsrail'e artık daha az bağımlı. Dolayısıyla yeni dönemde diğer etkenler yanında Körfez lobisinin gücü, Trump'ın İsrail'e desteğini frenleyecek
en etkili silahlardan biri olarak çıkacaktır karşımıza.
Diğerleri bir yana sırf bu faktör bile kendini ilah gören İsrail'in
bütün bölgesel fantezilerini kâbusa çevirecektir.