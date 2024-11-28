Soykırımcı İsrail rejimi ve Batılı destekçileri umduklarını bulamamanın paniği içinde. Yeniden manevra yapıyorlar. ABD liderliğindeki Batı bloku, Ortadoğu ve Ukrayna'da giriştiği hamlelerde hezimete uğradı. İçeriden ve dışarıdan artan baskı karşısında şimdi zevahiri kurtarmanın derdine düştüler.

Bunda 21 Kasım 2024 tarihindeki iki gelişmenin payı büyük. İlki, Türkiye'nin dört koldan diplomatik seferberlik ilan ederek desteklediği Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 'Gazze Kasabı' Binyamin Netanyahu ile Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararıydı. Bu karar kısa sürede soykırımcılara ve destekçilerine yönelik küresel bir darbeye dönüştü.

Aynı gün küresel siyasette oyun değiştirici diğer bir hamle ise Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı Oreşnik füzesinin yol açtığı hipersonik sarsıntı oldu.

Hazar Denizi kıyılarından yani 6 bin kilometreden ateşlenen ve havada 15 dakika yol aldıktan sonra Ukrayna'nın Dinyeper kentindeki askeri hedefi vuran Oreşnik füzesini, ABD ve Avrupa savunma sistemleri bırakın durdurmayı veya seyretmeyi fark bile edemediler.

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Dolayısıylaİsrail, ABD ve Avrupa bloku karşısındakiFilistin, Lübnan, İran, Yemen, Rusya,Çin ve Türkiye'nin oluşturduğu cepheUkrayna ve Ortadoğu'daki savaşlarda gördük kiolarak hareket eden Zelenski ve Netanyahu gibi liderler ABD'nin yardımı olmadan hiçbir varlık gösteremiyor. Güçleri sadece masum sivillere, çocuk ve kadınlara yetiyor.Bir bakıma İsrail ve Ukrayna'daki taşeronlar savaşmak için ABD'nin yardımına muhtaç. ABD ve Avrupa da Çin, Rusya ve İran'a karşı yürüttüğü savaştamuhtaç.pozisyonunudönüştüren Türkiye, ABD ve İsrail'in emperyal projelerini başarıyla püskürttü.

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Türkiye'nin Ukrayna'da tarafsız kalarak Batı'nın Rusya'ya yönelik kirli savaşına alet olmaması ve Gazze'de de doğrudanhamlelere girişmesi kuşku yok ki Rusya'nın hipersonik Oreşnik füzesi kadarHaliyle Rusya ve Türkiye'nin kararlı tutumu ABD'yi geriletiyor. İsrail ve Ukrayna'ya sağladığı diplomatik, askeri, ekonomik ve lojistik desteğin zafer getirmeyeceğini görüyor., Türkiye'ye ve Rusya'ya karşıbaşladı. ÇünküABD Başkanı Joe Biden, iki bahsi de feci şekilde kaybetti.Nitekim Biden'ınsonra Gazze barışı için Türkiye'ye vurguyapması hem reelpolitik hem de psikolojikaçıdan hayli ironik duruyor.Zira Sayın Erdoğan'ı devirmek isteyen Biden şimdi giderayak Erdoğan'dan yardım istiyor.Hâsılı kelam, ABD ile Türkiye ve Rusya arasındaiçeriği aynı kalsa dagörünen yeni bir süreç başlayacak.