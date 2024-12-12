Bölgesindeki yabancı güçlerin hâkimiyetine son veren Türkiye'nin Suriye'de hamilik ettiği devrim sadece Ortadoğu'da değil küresel düzeyde de güç dengelerini kökünden değiştirecek bir mahiyete sahip. Bu nedenle şu sıralar dünyanın cazibe merkezi konumundayız. Bütün gözler üzerimizde.

Batılı ülkeler Türkiye'nin yeni hamlelerine kilitlenmiş durumda. Özellikle de oyunları bozulan ABD ile onun himayesindeki terör örgütü PKK/YPG'de inanılmaz bir panik söz konusu. Sayın Erdoğan'ın Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığını vurgulaması uykularını kaçırıyor. Çünkü Türkiye'nin terör örgütlerine karşı ne kadar amansız ve dişli olduğunu gayet iyi biliyorlar. Nitekim FETÖ eliyle devreye sokulan 15 Temmuz 2016'daki darbe ve işgal girişimini püskürten Türkiye, bu destansı zaferden sonra yönünü bu kez DEAŞ ve PKK ile onun Suriye'deki kolu YPG'ye çevirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin daha mürekkebi kurumadan ordumuz 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekâtı'nı başlattı. Suriye'nin Cerablus, El Bab, Azez ve Halep'in bazı bölgelerini kapsayan ve 29 Mart 2017'de biten harekât sonunda ABD ile 66 ülkenin 6 yılda yok edemediği DEAŞ'ı Türkiye tek başına yedi ayda yok etti.

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Ardındanbaşladı. 24 Mart'ta sonaeren harekâtta terör örgütü PKK/YPGAfrin'den sökülüp atıldı. Dünyaya parmakısırtan ve sivillerin zarar görmediği bu tarihioperasyondan sonrabukezbaşladı. Hedefbölge Resulayn ve Tel Abyad 'dı. Bu çerçevedenbakınca 27 Kasım'da Suriye muhalefetininHalep'e doğru yürüyüşüyle başlayıp8 Aralık'ta Şam'ın ve Esad rejimindüşmesiyle sonuçlananolarak görebiliriz.Bu son harekâttaterör örgütünün işgalindenkurtarıldı. Yeni hedef. 14 vilayettenoluşan Suriye'de YPG'nin elinde sadecekaldı. Buralarda da barınamayacağınıgören YPG ile hamisi ABD'nin etekleritutuşmuş halde. Hemen her gün elindekibir kenti veya bölgeyi kaybeden YPG'demoraller sıfır. YPG'nin sonunun gelmesiABD'nin yeni Suriye'ye yönelik bütün planlarınıbozuyor.kaybetmekistemeyen ABD, YPG'yi motive etmek içinher yolu deniyor. ABD Merkez KuvvetlerKomutanlığı (CENTCOM) Komutanıbu kapsamdaSuriye'de omurgasını PKK/YPG'ninoluşturduğuile buluştu.

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Daha önceki ziyaretlerinde resim paylaşıp Türkiye'yegösteren Kurilla bu kez sadece yazılı açıklama yaptı.Daha önce Münbiç'te YPG'li teröristlerle dayanışma pozları veripKurilla'nın teftiş bahanesi ise hem trajik hem komikti. Türkiye'nin kökünü kazıdığı DEAŞ'ın mevcut durumu istismar etmesini önlemek için YPG'yi ziyaret etmişmiş. OysaSuriye'de barınamayacaklar. Bahaneleri geçersiz. İkiyüzlülükleri defalarca deşifre oldu.Kuşku yok ki eğer 15 Temmuz'un bölgemizdekietkisi olmasaydı PKK/YPG ile hamisi ABD'ye hafakanlar yaşatan bugünkü Suriye devrimi de olmazdı. Bu anlamdaSuriye'den bizi hedef seçenlere en güzel yanıtı güvendikleriverdi.Hâsılı kelamalınan Türkiye'nin emperyal güçlerle mücadelesi yeniden başladı. 15 Temmuz darbe girişimi, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları ile Suriye devrimi bu mücadelenin sadece birer cephesidir.Dolayısıyla Sayınher açıdan 100 yıl önceFransız ve İngilizlere terk edilensınırları içindeki vatan hatlarının yenidentahkim edilmesinin mücadelesidir. Bubağlamda yeni Suriye'deki denklemde teröreve hamilerine asla yer olmayacak. Bunedenle paniklemiş durumdalar.Fakat ne yapsalar da 'terör dönemi ve stratejisi' artık sona erecek. Unutmayalım kiBatı mevzi kaybedip geriledikçe paravanları terör örgütleri de haliyle kendiliğinden dağılıyor zaten.