Bütün dünya Suriye'deki devrimden sonra Türkiye'nin hamlelerine yoğunlaşırken İsrail ise fırsat bu fırsat deyip çekmecelerindeki gizli Siyonist projeleri çıkarıp herkese meydan okuyor. İsrail'deki özgüven tavan yapmış durumda. Siyaset ve medya dünyası "Hizbullah ve İran'ı zayıflatmasaydık Suriyeli muhalifler Esad'ı deviremeyecekti" propagandasını yapıyor.

En büyük hataları ise Türkiye'nin Suriye devrimindeki rolünü görmezden gelmeleri. Zira bizim dememize kalmadan Türkiye'nin sadece Suriye'de değil Kafkaslar'dan Afrika'ya uzanan geniş coğrafyadaki küresel oyun kurucu rolünü Batı medyası sabah akşam itiraf ediyor zaten.

Nitekim dün de CNN, BBC, NYT, FT ve The Economist gibi kuruluşlardaki "Suriye devrimiyle Türkiye'nin nüfuzu arttı", "En çok kazanan Türkiye oldu" ve "Erdoğan şimdi çok daha güçlü!" şeklindeki 'hayıflanmalar' dikkat çekti.

Ancak İsrail her şeyi kendi hanesine yazarak Suriye'nin ve Ortadoğu'nun geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Eskiden bunu gizli yapardı. Şimdi İsrail medyası, Suriye ve yeni Ortadoğu planlarıyla ilgili siyonist projeleri adeta pehlivan tefrikaları gibi hemen her gün çarşaf çarşaf yayınlıyor.

***

planı çerçevesindeGolan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyive etrafındaki 400 kilometrekarelikalanı işgal eden İsrail tankları, başkentŞam'a 10 km mesafeye kadar yaklaştı.Suriye'nin savunma altyapısını felç eden saldırıların ardından İsrail'deki siyasiler ve medya ağız birliğiyleşeklinde naralar atıyor.olduğunu vurgulayan İsrail'inGüvenlik Kabinesi bakanlarından, Şam'ın askeri varlıklarını yoketmek içiniyi kullandıklarınıböbürlenerek anlatıyor."Saldırı planlarıyapılmıştı.Suriye rejimi yıkılırken planları hayatageçirmekte vakit kaybetmedik" diyor.Kıdemli"İbranice'de biz buna çekmecedekiplan diyoruz" bilgisini vermiş.yazarlarındanda amaçlarının Suriye ordusunu "taşdevrine geri döndürmek" olduğunuyazmış.

***

İsrail'in özel muharebe kuvvetleri de dâhil en azfaaliyet gösteriyor. Başbakanaskerlerin "sınırdaki güvenlik garanti edilene kadar" kalacağını belirtti.diyerek meydan okuyor.Netanyahu'nun Ortadoğu'nun çehresini değiştirme söylemi medyada coşkuyla karşılanıyor. The"İsrail, Ortadoğu'da istikrar için onlarca yıldır etkisiz kalan BM ve Batı'dan daha fazlasını bir yıl içinde yaptı" diye yazıyor.Dünyanın kınamasının hiçbir şey ifade etmediğini kaydedenyazarıise "Barış ve refahın yeni Ortadoğusu" başlıklı makalesinde: İran'da rejim değişecek.Siyasi analistde İsrail'in yeniSuriye'deki önceliğinindevletleşmesini sağlamakolduğunun altını çiziyor. Yani açıkçaTürkiye, Suriye, Irak ve İran'ın parçalanmasıprojesi devrede olacak.Hâsılı kelam siyonistlerin gözündeki. Burun kıvırıp hafife almamak lazım. Zira su uyur düşman uyumaz.