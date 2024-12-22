7 Ekim 2023'ten bu yana 442 gündür hemen her gün çoğu çocuk ve kadın ortalama 100 masum Filistinlinin hunharca katledildiği Gazze'deki soykırım ile 3 yılda 700 bin gencin hayatına mal olan Ukrayna'daki savaşı perdeleyen Suriye'deki halk devrimi, küresel siyasetin en tepesindeki pozisyonunu korumaya devam ediyor.

Son olarak konuya yeni Suriye ile ilgili kritik tespitlerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil oldu. Yıl sonu soru-cevap oturumunda Putin, Suriye'de kaybetmediklerinin altını çizdi.

Yeni yönetimle çalışacaklarını ve askeri üslerin varlığını koruyacaklarını vurgulayan Rus liderin "Suriye'deki devrimde kazanan ülke İsrail oldu" demesi dikkat çekti. Oysa ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de kazanan ülkenin Türkiye olduğunu ve Ankara'nın Şam'da kilit aktör konumuna yükseldiğini itiraf etmişti.

Putin'in İsrail vurgusu Türkiye'nin Suriye'deki stratejik ağırlığını azaltmıyor. Türkiye'nin güney sınırlarında güvenliğini korumasına ve mültecilerin Suriye'ye geri dönmeleri için koşullar oluşturmasına destek veren Rus liderin, asıl Türkiye'nin PKK ile mücadelesine işaretle "Umarım bir kötüleşme olmaz" temennisi dikkat çekiciydi.

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Bir bakıma Batı'nın başı her sıkıştığında Türkiye'ye karşı kullandığıimasında bulunuyor.Putin'in bazen samimi bazen diplomatik açıklamalarındaki en kritik tespiti ise Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki tansiyonun daha da tırmandırılması riski dışında 'en çok kazanan' dediği İsrail'i aynı zamanda yeni Suriye'nin geleceğindeolarak da nitelemesiydi.Zira Putin'inyönelik tavrını sertleştirmesi ve8 Aralık'ta Esad rejiminin yıkılmasındansonrayeni Suriye'dekiçok boyutluparadoksal yapısına da işaret ediyor.Nitekim İsrail'in Suriye'nin askeri üslerinin yüzde 80'nini havaya uçurması Suriye'dedaha yeni başladığının göstergesi diye okunuyor."İsrail'in günün birinde Suriye topraklarını terk edeceğini umuyoruz, ancak şu an oraya ek birlikler gönderiyorlar. Bence orada hâlihazırda birkaç bin asker var ve onların ayrılmaları şöyle dursun daha da güçlenecekleri izlenimini ediniyorum" tespitiyle

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Suriye'deki devrimle Türk-Rus ilişkilerinin darbelendiği yönündeki bir soruyabelirterek yineaçıklamaları,konusunda yeterince bilgi veriyor.Unutmayalım ki Esad'ın devrilmesiyle Türkiye, İsrail'in Suriye'yi bölme planına ağır bir darbe indirdi. Rejimin yıkılmasıylaarasındadörde parçalayıp vesayet altına alma projesi akamete uğradı. Fakat siyonist rejim yarım kalan Suriye hayalinden vazgeçmeyecektir. İsrail'in eskioyunları yeni dönemde de sürecektir.Suriye'debunun en somut kanıtı.Fakat artık daha fazla ilerleyemezler.Bu kez sahada Türkiye var. Oyunbitti."Yayılmacı emellerine devam etmesihalinde" uyarısı şimdiden TelAviv'in uykularını kaçırıyor zaten.